Demokrasi Üniversitesinin Ödül Töreninde Duygusal Anlar

- Demokrasi Üniversitesinin ödül töreninde duygusal anlar Fethi Sekin ve Tüm Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödüllerinde gözyaşları sel olduİZMİR - İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Fethi Sekin ve Tüm Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri" töreninde,...

- Demokrasi Üniversitesinin ödül töreninde duygusal anlar

Fethi Sekin ve Tüm Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödüllerinde gözyaşları sel oldu



İZMİR - İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Fethi Sekin ve Tüm Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri" töreninde, 2 yıl önce İzmir Adliyesi saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için hazırlanan görüntüler izletildi. Başta Musa Can'ın eşi Mecburiye Can olmak üzere salondaki pek çok kişi gözyaşlarını tutamadı.

İzmir Demokrasi Üniversitesinin düzenlediği "Fethi Sekin ve Tüm Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri" töreninde, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper tarafından Türk Polis Teşkilatı adına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı temsilen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'a ve Afrin Harekatında başarıyla görev yapan Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı adına Tuğgeneral Turgay Aras'ı temsilen Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç'a ödülleri takdim edildi. 2 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik hain saldırıda kahramanca teröristlere mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve şehit mübaşir Musa Can için hazırlanan görüntüler ise salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Şehit Fethi Sekin'in eşi rahatsızlığı dolayısıyla törene katılamazken, mübaşir Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve katılımcıların bazıları görüntüleri izlediği sırada gözyaşları döktü.

"Hainler kahraman Fethi Sekin'i karşılarında buldular"

Törende açılış konuşmasını yapan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Milletleri millet yapan en önemli değerlerden biri hiç şüphesiz vatanları için canla başla verdikleri mücadeledir. Türk milleti bu vatanın her bir karış toprağı için yüzlerce yıldır mücadele etmiştir, etmektedir ve edecektir. Yaklaşık olarak 2,5 yıl önce yaşanan 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminde Türk milletinin gösterdiği kararlılık ve cesaret buna en güzel örnektir. Türk milletinin aziz mensupları, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazmışlar, vatan için canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. Ne yazık ki terör faaliyetlerinin sonu gelmemiştir. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde yaşanan menfur saldırı bir kez daha bizlere vatan toprakları üzerinde hain plan yapanların çirkin yüzlerini göstermiştir. Ama hainler yine kahraman bir Türk evladını, Fethi Sekin'i karşılarında buldular. Canı pahasına teröristleri engellemeyi başaran polisimiz bizlere bir kez daha gösterdi ki, bu vatan için gözlerini kırpmadan şehit olacak milyonlarca kahraman Türk evladı vardır. Bizim yapmamız gereken kuşaktan kuşağa, nesilden nesile bu bilinci aktarmaktır" dedi.

"Üzerimize düşen görevin farkındayız"

İzmir Demokrasi Üniversitesinin 15 Temmuz'da yaşanan hain girişimin ardından kurulmuş bir üniversite olduğunu belirten Tunçsiper, "Üzerimize düşen görevin farkındayız. Bu topraklar için, demokrasi için can vermiş, toprağa karışmış kahramanlarımızın yüce hatıralarını canlı tutmak, onları anmak ve yeni nesillere anlatmak bizim boynumuzun borcudur. Bu noktada genç üniversitemiz düzenlediği etkinliklerle, konferans ve panellerle bu amaç uğruna çalışmalar yürütmektedir. Geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz, 'Fethi Sekin ve Tüm Şehitlerimizi Anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödülleri' törenimiz oldukça ses getirmişti. İstiyoruz ki bu farkındalık çalışması her yıl yinelenerek hafızalara nakş olunsun, umudumuz olan gençlerimiz bu gibi törenler ile kahraman ecdatlarını hiç unutmasın. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan video sunumlar katılımcılara izletildi. Daha sonra Prof. Dr. Tunçsiper tarafından Aşkın ve Kılınç'a ödülleri takdim edildi. Mübaşir Musa Can'ın eşi Mecburiye Can'a plaket ve Türk bayrağı takdim edilirken, hem Rektör Tunçiper hem de Mecburiye Can bayrağı öpüp alnına koydu. Törende ayrıca şehitlerimiz için Kur'an'ı Kerim tilaveti de okundu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türk ve Yunan Polisinden Ortak Uyuşturucu Operasyonu

Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak

İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı

HDP, 7 Parti ve Dernekle İttifak Yaptı, Demirtaş Tebrik Mesajı Gönderdi