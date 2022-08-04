Deva Partisi ÖSYM Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Deva Partisi ÖSYM Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

04.08.2022 14:26
Deva Partisi ÖSYM Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, bugün iptal edilen KPSS’deki bazı soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle ÖSYM Başkanlığı yetkilileri ile diğer şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, “görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem yapılması talep edildi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, bugün iptal edilen KPSS'deki bazı soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle ÖSYM Başkanlığı yetkilileri ile diğer şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılması talep edildi.

DEVA Partisi, geçen Pazar günü yapılan ve bugün iptal edilen KPSS'ye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ÖSYM Başkanlığı yetkilileri ile diğer şüpheliler hakkında 'görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması için bugün suç duyurusunda bulundu.

SORUMLULUĞU BULUNANLAR HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMALI

DEVA Partisi'nin suç duyurusu şöyle:

"ÖSYM yasası ile ilgili kurum tarafından yayınlanan 'Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik' hükümlerine göre soruların hazırlanması, bu soruların güvenliğinin sağlanmasının kriterleri ve bu kurallara uymayanlar hakkındaki müeyyideler belirlenmiştir.

Söz konusu sınavda yaklaşık 30 sorunun birebir şekilde bir yayınevinin deneme kitaplarında yer almış olması sebebiyle konu hakkında sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli tahkikatın yapılması ve 'görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık' suçlarından kamu davası açılması gerekmektedir.

Tespit edilecek şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak 'görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçuna teşebbüs' suçlarından kamu davası açılması ve bu konuda tarafımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederiz."

YENEROĞLU: "KPSS SORULARI SKANDALIYLA BİRLİKTE GENÇLERİMİZİN HAYALLERİ DE ÇALINIYOR"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuya ilişkin şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Eğer ÖSYM, soru hazırlama konusunda yetersiz olduğu için bu yayınevinin sorularını çalmışsa, mevcut iktidarın liyakatsiz kamu görevlisi atama ısrarının sonucunun nerelere kadar geldiğini gösteren ibretlik bir durum söz konusudur. Eğer bir suç örgütü, bu soruların sorulacağını bilerek KPSS'ye yerleştirmiş ve soruları daha önceden bazı adaylara satmışsa bu durumda da çok büyük bir ihmal ve güvenlik zafiyeti vardır. İki durumda da iflas etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız.

"İFLAS ETMİŞ BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

İktidarın yine kendi döneminde geçmiş yıllarda meydana gelen benzer mahiyetteki olaylardan hiç ders almadığı anlaşılmaktadır. Bürokrasiden ehil insanların tasfiye edilmesi sebebiyle benzer sonuçların devamı kaçınılmazdır. KPSS sorularının bir kısmının, KPSS dershaneciliği yapan bir yayınevinin deneme kitapçıklarında yer alması büyük bir skandaldır. Eğer ÖSYM, soru hazırlama konusunda yetersiz olduğu için bu yayınevinin sorularını çalmışsa, mevcut iktidarın liyakatsiz kamu görevlisi atama ısrarının sonucunun nerelere kadar geldiğini gösteren ibretlik bir durum söz konusudur. Eğer bir suç örgütü, bu soruların sorulacağını bilerek KPSS'ye yerleştirmiş ve soruları daha önceden bazı adaylara satmışsa bu durumda da çok büyük bir ihmal ve güvenlik zafiyeti vardır. İki durumda da iflas etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız."

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Kaynak: ANKA

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