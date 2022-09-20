Candan Karlıtekin: Beştepe'dekiler, Açın Kulağınızı, Süt Üreticisi Batıyor - Son Dakika
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Candan Karlıtekin: Beştepe'dekiler, Açın Kulağınızı, Süt Üreticisi Batıyor

20.09.2022 22:44

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, “Ulusal Süt Konseyi, bir ton yemin 7 bin liraya doğru seyrettiği bir ülkede en az 9 lira olması gereken çiğ sütün litre fiyatını 7,5 lira olarak neye göre belirliyorsun? Yetmedi; ihracatçılara zorla döviz bozdurtan kafa, süt üreticisini de kıskacına alıyor. Dişi hayvan kesimi yasak, süttozu ihracatına kısıtlama. Et açığı için ‘Gelsin ithal canlı hayvan’. Yani süt üreticisi her yönden kuşatma altında. Beştepe’dekiler, açın kulağınızı, süt üreticisi batıyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Candan Karlıtekin, "Ulusal Süt Konseyi, bir ton yemin 7 bin liraya doğru seyrettiği bir ülkede en az 9 lira olması gereken çiğ sütün litre fiyatını 7,5 lira olarak neye göre belirliyorsun? Yetmedi; ihracatçılara zorla döviz bozdurtan kafa, süt üreticisini de kıskacına alıyor. Dişi hayvan kesimi yasak, süttozu ihracatına kısıtlama. Et açığı için 'Gelsin ithal canlı hayvan'. Yani süt üreticisi her yönden kuşatma altında. Beştepe'dekiler, açın kulağınızı, süt üreticisi batıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Yem fiyatlarının artış sebebi süt fiyatı" açıklamasının ardından Ulusal Süt Konseyi, 7 lira 50 kuruş olan çiğ süt fiyatını artırmadı.

Candan Karlıtekin, bugün yaptığı açıklamada, çiğ süt fiyatında artış yapılmamasına tepki gösterdi. Çiğ sütün en az 9 lira olması gerektiğini belirten Karlıtekin, şunları söyledi:

"Süt üreticisi ayakta kalma mücadelesinde. Süt hayvancılığında kaliteli kaba yem ve kaliteli kesif yem, süt verimini ve kalitesini artırıyor. Peki fiyatların sürekli arttığı bu kriz ortamında yem fiyatları yerinde mi duruyor? Hayır.

"1 LİTRE ÇİĞ SÜT, 1,5 KİLO YEME DENK OLMALI"

Sütte sürdürülebilir üretim için 1 litre çiğ süt, 1,5 kilo yeme denk olmalı. Eğer 1 litre süt, 1,3 kilo yem ise üreticisi ne olur ne ölür. Hele 1 litre süt 1 kilo yem ise üretici zaten sizlere ömür. Beştepe ne yapıyor? Tarım Bakanlığı'nın uygun görüşüne rağmen çiğ süt fiyatının bu denkliğe uygun oluşmasına katiyen izin vermiyor. Niye? Güya bu şekilde enflasyonu düşürecekler.

"ÇİĞ SÜTÜN LİTRE FİYATI EN AZ 9 LİRA OLMALI"

Ey Ulusal Süt Konseyi, bir ton yemin 7 bin liraya doğru seyrettiği bir ülkede en az 9 lira olması gereken çiğ sütün litre fiyatını 7,5 lira olarak neye göre belirliyorsun? Yetmedi; ihracatçılara zorla döviz bozdurtan kafa, süt üreticisini de kıskacına alıyor. Dişi hayvan kesimi yasak, süttozu ihracatına kısıtlama. Et açığı için 'Gelsin ithal canlı hayvan'. Yani süt üreticisi her yönden kuşatma altında. Beştepe'dekiler, açın kulağınızı, süt üreticisi batıyor."

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Kaynak: ANKA

Candan Karlıtekin, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Candan Karlıtekin: Beştepe'dekiler, Açın Kulağınızı, Süt Üreticisi Batıyor - Son Dakika

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