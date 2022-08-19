Mustafa Yeneroğlu'ndan Bakan Ersoy'a: "Kütüphanelere Sözleşmeli Personel Alımında 100 Bin TL Karşılığında Atanan Adaylar Oldu Mu"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kütüphanelere sözleşmeli personel alımı için yaptığı mülakatlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Kültür Memur-Sen'de görevli üst düzey kişilerin ve çeşitli müdür/genel müdür unvanlı yöneticilerin, il bazındaki sıralamalarda son sıralarda bulunan adayların atanmasına referans olduğu iddiası doğru mudur? Bu alımlarda 100 bin TL karşılığında atanan adaylar olmuş mudur" diye sordu.

Mustafa Yeneroğlu, kütüphanelere sözleşmeli personel alımı için yapılan mülakatlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin, Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Yeneroğlu, Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"BÖLÜM DIŞI ATAMA YAPILDI MI"

"İlk mülakat listeleri açıklandığında, bilgi ve belge yönetimi bölümü dışı iki kişi, adaylar ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından tespit edilmiş ve bu kişilerin bakanlığa bildirilmesi üzerine bu iki isim güncel listeden çıkarılmıştır. Atanan kişilerin listelerinin açıklanmaması, diğer adaylara bu konuda bir ihmal olabileceğini düşündürmektedir. Bölüm dışı atanan isimler mevcut mudur?"

"100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ATANAN ADAYLAR OLDU MU"

Kültür Memur-Sen'de görevli üst düzey kişilerin ve çeşitli müdür/genel müdür unvanlı yöneticilerin, il bazındaki sıralamalarda son sıralarda bulunan adayların atanmasına referans olduğu iddiası doğru mudur? Bu alımlarda 100 bin TL karşılığında atanan adaylar olmuş mudur? Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

"YASAL USUL İŞLETİLMEDEN PERSONEL YERLEŞTİRİLECEĞİ İDDİALARI DOĞRU MU"

İl için ayrılan kontenjan kadar bile adayın başvurmadığı illerde, elenen yüksek puanlı adaylar mevcuttur. Bu illerde boş kalan yaklaşık 100 kadroya, alımlar haricinde yasal usuller işletilmeden personel yerleştirileceği iddiaları doğru mudur?

"ELENEN YÜKSEK PUANLI ADAYLAR HAKKINDA İNCELEME YAPILACAK MI"

Mülakatı iyi geçmesine rağmen elenen yüksek puanlı adayların bakanlığa gönderdiği itiraz dilekçelerine, TKD Genel Başkanı'nın bu alımda torpil yaşandığı iddiasına ve basında çıkan haberlere karşılık bakanlık içerisinde bir soruşturma başlatıp elenen yüksek adaylar hakkında bir inceleme gerçekleştirecek misiniz?"