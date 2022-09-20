Mustafa Yeneroğlu: Demokratik Olmayan Seçimi, Demokrasiyi Kurtarmak İçin Kazanmakla Sorumluyuz - Son Dakika
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Mustafa Yeneroğlu: Demokratik Olmayan Seçimi, Demokrasiyi Kurtarmak İçin Kazanmakla Sorumluyuz

20.09.2022 13:19

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Muhalefet partilerinin afiş ve pankart asmakta bile her türlü engellerle karşılaştığı bir ülkede seçimlerin demokratik olduğu söylenebilir mi? Demokratik olmayan seçimi, demokrasiyi kurtarmak için kazanmakla sorumluyuz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Muhalefet partilerinin afiş ve pankart asmakta bile her türlü engellerle karşılaştığı bir ülkede seçimlerin demokratik olduğu söylenebilir mi? Demokratik olmayan seçimi, demokrasiyi kurtarmak için kazanmakla sorumluyuz" dedi.

Mustafa Yeneroğlu, bugün yaptığı açıklamada, muhalefet partilerine yönelik baskılara dikkat çekti ve bu baskıların seçim sürecinde artacağını savundu. Yeneroğlu, şunları söyledi:

"YOLSUZLUK İDDİALARININ ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Rüşvet, yolsuzluk, nüfuz ticareti, iltimas iddialarının üstü jet hızıyla örtülmeye çalışılıyor. İktidarın amacı susturmak, konuşturmamak ve kamuoyunun bilgi almasını engellemek. Emniyet, işi gücü bıraktı, pankart polisliği icat edip afişleri indirtti. Ülkede huzur bırakmayanlar, kamu huzurunu önemsiyor rolüne büründüler. Arka kapıdan satışlarla bugüne kadar yakılan para 205 milyar dolara ulaştı. Baskıcı uygulamalarını aklamak için hukuku oyuncak ettiler.

"DEMOKRATİK OLMAYAN SEÇİMİ, DEMOKRASİYİ KURTARMAK İÇİN KAZANMAKLA SORUMLUYUZ"

Muhalefet partilerinin afiş ve pankart asmakta bile her türlü engellerle karşılaştığı bir ülkede seçimlerin demokratik olduğu söylenebilir mi? Demokratik olmayan seçimi, demokrasiyi kurtarmak için kazanmakla sorumluyuz. Önümüzdeki aylarda daha büyük baskı ve sindirmeyle karşı karşıya kalacağız. Tüm engellemelere ve baskılara rağmen bu engelleri teker teker aşacağız."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Yeneroğlu: Demokratik Olmayan Seçimi, Demokrasiyi Kurtarmak İçin Kazanmakla Sorumluyuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Yeneroğlu: Demokratik Olmayan Seçimi, Demokrasiyi Kurtarmak İçin Kazanmakla Sorumluyuz - Son Dakika
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