Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya Mardin'de Öldürülen Adem Kara'yı Sordu: "Olay Yerinden Kaç Adet Boş Kovan Toplandı?" - Son Dakika
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Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya Mardin'de Öldürülen Adem Kara'yı Sordu: "Olay Yerinden Kaç Adet Boş Kovan Toplandı?"

05.09.2022 16:45
Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya Mardin'de Öldürülen Adem Kara'yı Sordu: "Olay Yerinden Kaç Adet Boş Kovan Toplandı?"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Mardin’in Midyat ilçesinde iddiaya göre dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Adem Kara’nın ensesinden vurularak hayatını kaybettiğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Maktul vatandaşın vücudunda kaç kurşun izi vardır? Olay yerinden kaç adet boş kovan toplanmıştır?” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde iddiaya göre dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Adem Kara'nın ensesinden vurularak hayatını kaybettiğini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Maktul vatandaşın vücudunda kaç kurşun izi vardır? Olay yerinden kaç adet boş kovan toplanmıştır?" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde 21 yaşındaki Adem Kara'nın polisin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle ensesinden vurularak hayatını kaybettiği iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yeneroğlu, önergesinin gerekçesinde şunları ifade etti:

"1 Eylül 2022 tarihinde, Mardin'in Midyat ilçesinde iddiaya göre; dur ihtarına uymadığı gerekçesi ile Adem Kara isimli vatandaş ensesinden vurularak, hayatını kaybetmiştir. Olaydan birkaç gün sonra açıklama yapan Mardin Valiliği, Adem Kara'nın kaçmaya çalışması üzerine önce havaya ikaz atışı yapıldığını, kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine polis memurlarının takibe başladığını, bu sırada bir polisin ayağının kaldırım taşına takılması sonucu silahının ateş aldığını, Adem Kara'nın bu şekilde yaralandığını beyan etmiştir. Olaya ilişkin görgü tanıkları ise olay yerinde 4 polisin olduğunu, Adem Kara'nın yaralı bir şekilde bırakıldığını iddia etmektedir. Polisin silah kullanma yetkisinin şarta tabi olup, silah kullanılması halinde de öldürücü noktaya ateş edilmemesi gerektiği herkes tarafından bilinmektedir."

Yeneroğlu, "Bir vatandaşın vefatı ile sonuçlanan ve yaşam hakkının ihlali olan bu durumun tüm gerçekliği ile kamuoyu önünde ortaya çıkması, silah kullanma yetkisinin sınırları aşılarak yeni ölümlere meydan verilmemesi adına, sorumluların tespiti ve cezalandırılmaları amacıyla söz konusu olaya dair aşağıda yer alan soruları sormak gerekmiştir" diyerek İçişleri Bakanı Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"ADEM KARA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNURKEN, DUR İHTARINDA BULUNULMUŞ MUDUR?"

"Adem Kara kaçma girişiminde bulunurken, dur ihtarında bulunulmuş mudur? Neden ölümcül bir bölge olan ensesine ateş edilmiştir? Adem Kara'nın ense bölgesine kaç metre uzaklıktan ateş edilmiştir? Adem Kara'nın yakalanması sırasında olay yerinde görevli kaç polis memuru vardır? Olay sırasında polisler tarafından kaç el ateş edilmiştir? Maktul vatandaşın vücudunda kaç kurşun izi vardır? Olay yerinden kaç adet boş kovan toplanmıştır? Olayda adı geçen polis veya polisler hakkında idari bir soruşturma başlatılmış mıdır? Adem Kara'nın vurulması sonrasında ilk müdahale polisler tarafından mı yapılmıştır? Polis kurşunuyla ölümcül yara alan Adem Kara'nın yaralı halde bırakıldığı iddiası doğru mudur?"

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Kaynak: ANKA

Süleyman Soylu, Adem Kara, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya Mardin'de Öldürülen Adem Kara'yı Sordu: 'Olay Yerinden Kaç Adet Boş Kovan Toplandı?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu'ya Mardin'de Öldürülen Adem Kara'yı Sordu: "Olay Yerinden Kaç Adet Boş Kovan Toplandı?" - Son Dakika
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