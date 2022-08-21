Babacan: Yarının Türkiye'sini Umutla Kuruyoruz. - Son Dakika
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Babacan: Yarının Türkiye'sini Umutla Kuruyoruz.

21.08.2022 22:31
Babacan: Yarının Türkiye'sini Umutla Kuruyoruz.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “Yarının Türkiye’sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "Yarının Türkiye'sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Ali Babacan, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Yarının Türkiye'sini umutla kuruyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefimizi konuştuğumuz altıncı toplantımızı tamamladık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Hizb-i İslami Partisi, Ali Babacan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Yarının Türkiye'sini Umutla Kuruyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: Yarının Türkiye'sini Umutla Kuruyoruz. - Son Dakika
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