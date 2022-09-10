Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: "Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap" - Son Dakika
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Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: "Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap"

10.09.2022 17:56
Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: "Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’nın Ayaş ilçesinde esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Babacan’a dert yanan bir çiftçi, “Köylü olarak hiç iyi değiliz. Ne koyunumuz ne kuzumuz para ediyor ne kuzumuz para ediyor… Yem maliyet çok yüksek. Dişi hayvanlar hep kesime gidiyor. Buğday, sebze, meyve var da çiftçinin hali harap” diyerek dert yandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Babacan'a dert yanan bir çiftçi, "Köylü olarak hiç iyi değiliz. Ne koyunumuz ne kuzumuz para ediyor ne kuzumuz para ediyor… Yem maliyet çok yüksek. Dişi hayvanlar hep kesime gidiyor. Buğday, sebze, meyve var da çiftçinin hali harap" diyerek dert yandı.

Ali Babacan, Ankara'nın ilçesi olan Ayaş ilçesinde dün esnaf ve vatandaşları dinledi. Babacan, gittiği bir semt pazarında 2 kutu Aspirin'e 50 lira ödediği için dert yanan bir emekli vatandaş, "51 buçuk lira 2 tanesi. Bu kadar hayat pahalılığı nedir? Emekliye ne verdin ki? 5 lira emekli maaşı" dedi.

"EMEKLİNİN, MEMURUN MAAŞINDA KUR KORUMASI YOK AMA BANKADA PARASI OLANA KUR KORUMASI VAR"

Babacan, emekli vatandaşın sözleri üzerine "Aspirin 3-4 liraydı. Emekli maaşı devletin resmi enflasyonu kadar artıyor. Ama gerçek hayat gerçek enflasyon kadar artıyor. Aradaki fark kadar herkes eziliyor. Milletin mevduatı kura bağladı. Emeklinin, memurun maaşında kur koruması yok ama bankada parası olana kur koruması var. Bu adalet mi? Ama Aspirin kur kadar artıyor. Ama emekli maaşı devletin uydurma enflasyonu kadar artıyor. Sorunun tam özünde o var" diye konuştu.

"HER ŞEYDEN BIKTIK. YORULDUK. FERAHLIK İSTİYORUZ ARTIK"

Babacan'ın dinlediği başka bir vatandaş eşinin hasta olduğunu söyleyerek, "Köylüyü tutun. Köylüyü kaldırın. Bak eşim hasta ben onun için buraya geldim ilaca. Emekliyiz, fark ödüyoruz. Bir sürü fark ödüyoruz. Buraya 30 lira fark ödedim. Biz de bıktık artık. Her şeyden bıktık. Bıktık, yorulduk. Ferahlık istiyoruz artık" dert yandı. Babacan, "Değişme zamanı geldi. İlk seçimde" diye cevapladı.

"BEN 'ÜRETECEĞİM' DİYORUM, DEVLET 'ÜRETTİRMEYECEĞİM' DİYOR"

Babacan'a dert yanan bir çiftçi şöyle konuştu:

"Köylü olarak hiç iyi değiliz. Ne koyunumuz ne kuzumuz para ediyor ne kuzumuz para ediyor. Şimdi bir de hayvancılıkta yüzde 25 geriye çekti yeme gelince yok meydanda. Yem maliyet çok yüksek. Dişi hayvanlar hep kesime gidiyor. Buğday sebze meyve var da çiftçinin hali harap. Maliyetler arttı. Elektrik. Hele mazota hiç gücümüz yetmiyor. Gübreyi daha sormadık. Almayacağız. Atmak yasak. Biz üretmeye uğraşıyoruz, devlet 'Ürettirmeyeceğim' diyor.  Ben 'Üreteceğim' diyorum, devlet 'Ürettirmeyeceğim' diyor. Ben üretmeye devam edeceğim. O da bana ürettirmezse ürettirmesin. Ben 63 yaşına girdim. 10 yaşımdan beri çobanlık yaparım. Ben çobanım."

"190 MİLYAR DOLARI SATARAK DÖVİZ KURUNU PATLATTILAR"

Babacan, çiftçinin sözlerine "Hükümet döviz kurunun kontrolünü elinden kaçırdı. Devletin 190 milyar dolarını arka kapıdan satarak döviz kurunu patlattılar. Ondan sonra her şeye zam geliyor" diye karşılık verdi.

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: 'Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'a Dert Yanan Ayaşlı Çiftçi: "Ne Koyunumuz Para Ediyor Ne de Kuzumuz. Çiftçinin Hali Harap" - Son Dakika
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