Emekli Yurttaş Babacan'a Dert Yandı: "Kuşadası'nda Kiralar Olmuş 4 Bin 500 Lira. Nasıl Geçineceğiz Biz" - Son Dakika
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Emekli Yurttaş Babacan'a Dert Yandı: "Kuşadası'nda Kiralar Olmuş 4 Bin 500 Lira. Nasıl Geçineceğiz Biz"

05.09.2022 13:49

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Emekli bir yurttaş, yaşadıkları sorunları Babacan’a anlatırken "‘Enflasyon yok’ diyorlar. Her şey üstte. Bitik durumdayız. İnsanlarda para yok. Hep yalan dolanla bu ülke nasıl yönetilecek? Kuşadası’nda kiralar olmuş 4 bin 500 lira. Nasıl geçineceğiz biz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. Emekli bir yurttaş, yaşadıkları sorunları Babacan'a anlatırken "'Enflasyon yok' diyorlar. Her şey üstte. Bitik durumdayız. İnsanlarda para yok. Hep yalan dolanla bu ülke nasıl yönetilecek? Kuşadası'nda kiralar olmuş 4 bin 500 lira. Nasıl geçineceğiz biz" dedi.

Ali Babacan'ın Kuşadası'nda yurttaşlarla yaptığı sohbete ilişkin bir video, DEVA Partisi tarafından bugün basınla paylaşıldı.

"KUŞADASI'NDA KİRALAR OLMUŞ 4 BİN 500 LİRA. NASIL GEÇİNECEĞİZ BİZ"

Emekli bir yurttaş, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Babacan'a şöyle anlattı:

"'Enflasyon yok' diyorlar. Her şey üstte. Bitik durumdayız. Ne duruma geldik. İnsanlarda para yok. Hep yalan dolanla bu ülke nasıl yönetilecek? Ben anlamıyorum. Kuşadası'nda kiralar olmuş 4 bin 500 lira. Kirada oturuyorum, iki çocuk var. Nasıl geçineceğiz biz?"

Babacan ise "Emekli maaşını, devletin TÜİK'e açıklattırdığı düşük enflasyon kadar artırıyorlar. Gerçek hayat, katlanarak pahalanıyor. Sorun orada" diye karşılık verdi.

"ENFLASYONU BİR SEN BİLİYORSUN. SEN DÜZELTİRSİN"

Başka bir yurttaş da Babacan'a, "Enflasyonu bir sen biliyorsun. Seni tutuyorum. Sen düzeltirsin. Kimse düzeltemez. Ekonomiyi senin düzelteceğini duydum, geldim seni görmeye" dedi. Babacan'ın bu sözlere yanıtı ise "Uzmanı biziz. Biz biliyoruz" oldu.

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Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Yurttaş Babacan'a Dert Yandı: 'Kuşadası'nda Kiralar Olmuş 4 Bin 500 Lira. Nasıl Geçineceğiz Biz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Yurttaş Babacan'a Dert Yandı: "Kuşadası'nda Kiralar Olmuş 4 Bin 500 Lira. Nasıl Geçineceğiz Biz" - Son Dakika
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