"Azerbaycan'dan gelen şehit haberlerini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu derin acıyı paylaşıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye , Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı ateşkes ve barış çabalarına aktif katkıda bulunmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Babacan: Gelen Şehit Haberlerini Büyük Üzüntüyle Öğrendim. Azerbaycanlı Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum - Son Dakika

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