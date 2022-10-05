Babacan: Başörtüsü Yasağını Kaldırmakla Övündüğünüz Gün Sansür Yasasını Millete Dayatıyorsunuz - Son Dakika
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Babacan: Başörtüsü Yasağını Kaldırmakla Övündüğünüz Gün Sansür Yasasını Millete Dayatıyorsunuz

05.10.2022 22:53

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Başörtüsü yasağını kaldırmakla övündüğünüz gün sansür yasasını millete dayatıyorsunuz. Dünkü keyfi başörtüsü yasağından sahiden ders çıkarılsaydı, bugün diğer hak ve özgürlükler kısıtlanmazdı. Özgürlükçüyseniz her alanda özgürlükçü olun” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Başörtüsü yasağını kaldırmakla övündüğünüz gün sansür yasasını millete dayatıyorsunuz. Dünkü keyfi başörtüsü yasağından sahiden ders çıkarılsaydı, bugün diğer hak ve özgürlükler kısıtlanmazdı. Özgürlükçüyseniz her alanda özgürlükçü olun" dedi.

Ali Babacan, gündemdeki başörtüsü tartışmalarına ilişkin bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Babacan, "Başörtüsü yasağını kaldırmakla övündüğünüz gün sansür yasasını millete dayatıyorsunuz. Dünkü keyfi başörtüsü yasağından sahiden ders çıkarılsaydı, bugün diğer hak ve özgürlükler kısıtlanmazdı. Özgürlükçüyseniz her alanda özgürlükçü olun" mesajıyla paylaştığı videoda, Türkiye'de başörtüsünün yasayla yasaklanmadığı, bir dayatma olduğunu söyledi. Babacan, AKP'ye hitaben, "'Başörtü yasağını biz kaldırdık' diyor ama getiriyor, sansür yasasını Meclis'e sunuyor" diye konuştu. Babacan, videoda şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, Türkiye'de başörtüsü yasayla yasaklanmadı. Olan biten, keyfi bir zulümdü, bir dayatmaydı. Aynı zamanda başörtüsü, bu keyfi dayatmayla yüzleşilerek serbestleşmedi. Aksine, başörtüsü üstündeki baskıyı kaldıran iktidar, başka yaşam tarzlarını ötekileştirdi. İşte şimdi de ne yapıyor? Bugün, aynı gün, 'Başörtü yasağını biz kaldırdık' diyor ama getiriyor, sansür yasasını Meclis'e sunuyor. Sen, özgürlükten yanaysan her alanda özgürlükten yana ol. Böyle bir şey olur mu? Bu, özgürlükçü bir zihniyet değil arkadaşlar. Bakın, biz ideolojik devlet anlayışını aşıp eşit vatandaşlığı kazanamadığımız müddetçe bu nöbetleşe zorbalık devam eder ülkede. Tüm kazanımlar eksik kalır arkadaşlar. Onun için biz, bu meseleyi sahici, onarıcı bir yaklaşımla ele almak zorundayız."

YORUMLAR
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Ali Babacan'dan 'Sansür Yasası' Tepkisi: 'Dezenformasyon Değil Tam Bir Sansür Yasası. Milletin Sesini Kesme Yasası' Ali Babacan'dan 'Sansür Yasası' Tepkisi: 'Dezenformasyon Değil Tam Bir Sansür Yasası. Milletin Sesini Kesme Yasası' DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 'başörtüsü' ile ilgili açıklamaları değerlendirdi Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 'başörtüsü' ile ilgili açıklamaları değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Başörtüsü Yasağını Kaldırmakla Övündüğünüz Gün Sansür Yasasını Millete Dayatıyorsunuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: Başörtüsü Yasağını Kaldırmakla Övündüğünüz Gün Sansür Yasasını Millete Dayatıyorsunuz - Son Dakika
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