Babacan: Bu Seçimi, Bugünkü Otoriter İttifakın Görmezden Geldiği Milyonlar Kazanacak - Son Dakika
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Babacan: Bu Seçimi, Bugünkü Otoriter İttifakın Görmezden Geldiği Milyonlar Kazanacak

16.08.2022 22:17

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak" dedi.

Ali Babacan, daha önce vatandaşlara hitap ederken seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmeyi içeren bir videoyu, "Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak" diyerek bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda, Babacan'ın şu sözlerine yer verildi:

"BUGÜNKÜ OTORİTER İTTİFAKIN GÖRMEZDEN GELDİĞİ MİLYONLAR KAZANACAK BU SEÇİMİ"

"Bu seçimi, 7'den 70'e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Evladına harçlık veremeyip gizli gizli ağlayan analar kazanacak. Pazardan eli boş, başı eğik dönen babalar kazanacak. Çocuğunu okutamayan işçi arkadaşlarımız kazanacak. Açlıkla sınanan emekliler kazanacak. Ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Sattığı malı yerine koyamayan esnaf kazanacak. En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak. Günde tek öğünle karnını doyurmaya çalışan öğrenci kardeşlerimiz kazanacak. Konserleri yasaklanan sanatçılar kazanacak. Düşüncesi, kimliği, inancı, kıyafeti, yaşam tarzı nedeniyle hor görülenler kazanacak. Bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi."

YORUMLAR
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Bahçeli'nin 'teröristlere şirinlik tasladı' tepkisine yanıt veren Babacan: Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz Bahçeli'nin 'teröristlere şirinlik tasladı' tepkisine yanıt veren Babacan: Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Bu Seçimi, Bugünkü Otoriter İttifakın Görmezden Geldiği Milyonlar Kazanacak - Son Dakika

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