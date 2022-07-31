Babacan: "Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın" - Son Dakika
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Babacan: "Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın"

31.07.2022 23:13

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye’nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, dün partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasının açılışı sırasında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, reeskont kredilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirten konuşmasını; "Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok" notuyla paylaştı.

YORUMLAR
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DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: "Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın" - Son Dakika
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