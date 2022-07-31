Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , "Çağrı yapıyorum: Yarın sabah, mesai başlar başlamaz reeskont kredilerinin önü açılsın. Türkiye 'nin ihracattan ve üretimden kısacak lüksü yok" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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