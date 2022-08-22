Babacan: "Onun Dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, Apayrı Bir Dünya" - Son Dakika
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Babacan: "Onun Dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, Apayrı Bir Dünya"

22.08.2022 23:03
Babacan: "Onun Dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, Apayrı Bir Dünya"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik tehdidi ile boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır” sözlerine tepki gösterdi. Babacan, “Hayır, yaşadığımız gezegen olan dünyadan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik tehdidi ile boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır" sözlerine tepki gösterdi. Babacan, "Hayır, yaşadığımız gezegen olan Dünya'dan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik tehdidi ile boğuşuyor. Türkiye ise kendi ekonomik modeli sayesinde bu iki tehditten asıl yıkıcı olanın üstesinden gelmeyi peşinen başarmıştır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ın bu açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Babacan şu açıklamayı yaptı:

"Hayır, yaşadığımız gezegen olan dünyadan bahsetmiyor. Onun dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, apayrı bir dünya. Bizim dünyamızın gerçekleriyle bağı kopmuş."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Onun Dünyası Beştepe Harikalar Diyarı, Apayrı Bir Dünya' - Son Dakika

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