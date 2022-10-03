Babacan: Sayın Erdoğan, Enflasyon Düşürme Kabiliyetiniz Tüik'e Makyaj Yaptırmak Mı - Son Dakika
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Babacan: Sayın Erdoğan, Enflasyon Düşürme Kabiliyetiniz Tüik'e Makyaj Yaptırmak Mı

03.10.2022 15:19

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Yıllık enflasyon, ENAG’a göre yüzde 186, Rakamları Ayarlama Enstitüsü’ne göre yüzde 83,45. Sayın Erdoğan, enflasyon düşürme kabiliyetiniz TÜİK’e makyaj yaptırmak mıdır? Hani keramet imzadaydı, atsanıza imza, neyi bekliyorsunuz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Yıllık enflasyon, ENAG'a göre yüzde 186, Rakamları Ayarlama Enstitüsü'ne göre yüzde 83,45. Sayın Erdoğan, enflasyon düşürme kabiliyetiniz TÜİK'e makyaj yaptırmak mıdır? Hani keramet imzadaydı, atsanıza imza, neyi bekliyorsunuz" dedi.

Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün enflasyonu yüzde 83,45 olarak açıklamasına tepki gösterdi. Babacan, sosyal medya hesabında, partisinin Trabzon'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video paylaştı. Babacan, paylaşımda şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyon, ENAG'a göre yüzde 186, Rakamları Ayarlama Enstitüsü'ne göre yüzde 83,45. Sayın Erdoğan, enflasyon düşürme kabiliyetiniz TÜİK'e makyaj yaptırmak mıdır? Hani keramet imzadaydı, atsanıza imza, neyi bekliyorsunuz."

Babacan'ın paylaştığı videoda ise TÜİK'e ilişkin şu değerlendirmelerine yer verdi:

"Ülkemiz gerçekten çok büyük bir kriz ortamında. Yaşadığımız sadece ekonomik kriz değil. Yaşadığımız, aynı zamanda bir hukuk krizi, adalet krizi. Yaşadığımız, aynı zamanda bir eğitim krizi. Yaşadığımız, aynı zamanda bir dış politika krizi. Ancak krizden çıkış planları da bizim elimizde çok şükür. Daha önce söyledim; bu kriz ortamından bu ülkeyi altı ayda çıkartıp şöyle bir nefes aldıracağız. En geç iki yılın sonunda da enflasyonu tek haneye indireceğiz. Çünkü zamanında yaptık. İki tane büyük krizi çözen ekonomi ekibinin başında ben vardım. Ama şimdi birisi diyor ki 'Ben imzayı atmasaydım sen yapamazdın' diyor. Dört yıl oldu, dört yıl. Ne zaman başarılardan bahsedilse eski defterler karıştırılıyor, bizim ve arkadaşlarımızın ekonominin başında olduğu dönemin başarılarından bahsediliyor. Madem hikmet imzada, atıverin şu imzayı da düşürün enflasyonu görelim diyorum. Dört yıldır niye artıyor bu enflasyon, niye? Niye zam üstüne zam geliyor? Gerçek enflasyon yüzde 200 iken sen emekliye yüzde 80,90, uyduruk TÜİK enflasyonu kadar zam verirsen bu emeklinin satın alma gücü düşüyor."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Makyaj, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Sayın Erdoğan, Enflasyon Düşürme Kabiliyetiniz Tüik'e Makyaj Yaptırmak Mı - Son Dakika

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