Ali Babacan, Hacı Bektaş-I Veli Türbesi'ni Ziyaret Etti

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Babacan, "Bugün, öğretileriyle Anadolu'nun yol göstericilerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum" dedi.

Ali Babacan, bugün Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine giderek Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Babacan, sosyal medya hesabından, ziyaretten fotoğraflarla birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Bugün, öğretileriyle Anadolu'nun yol göstericilerinden olan Hacı Bektaş-ı Veli'yi ziyaret ettik. İl ve ilçe teşkilatımızla bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle anıyorum."