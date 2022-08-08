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Ali Babacan, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Babacan: Beştepe Yönetimi Orta Doğu'daki Etkimizi Sıfırladı - Son Dakika

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