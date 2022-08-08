Babacan: Beştepe Yönetimi Orta Doğu'daki Etkimizi Sıfırladı - Son Dakika
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Babacan: Beştepe Yönetimi Orta Doğu'daki Etkimizi Sıfırladı

08.08.2022 15:34
Babacan: Beştepe Yönetimi Orta Doğu'daki Etkimizi Sıfırladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İsrail Gazze’ye saldırdı, siviller öldü. Beştepe’den ses yok. Mısır arabulucu oldu, ateşkes sağlandı. Beştepe’den ses yok. Beştepe yönetimi, Orta Doğu’daki etkimizi sıfırladı” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İsrail Gazze'ye saldırdı, siviller öldü. Beştepe'den ses yok. Mısır arabulucu oldu, ateşkes sağlandı. Beştepe'den ses yok. Beştepe yönetimi, Orta Doğu'daki etkimizi sıfırladı" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda AKP iktidarının Orta Doğu'da izlediği dış politikayı eleştirdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"İsrail Gazze'ye saldırdı, siviller öldü. Beştepe'den ses yok. Mısır arabulucu oldu, ateşkes sağlandı. Beştepe'den ses yok. Beştepe yönetimi, Orta Doğu'daki etkimizi sıfırladı."

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Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Beştepe Yönetimi Orta Doğu'daki Etkimizi Sıfırladı - Son Dakika

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