Babacan: Karaman İl Başkanımız Burak Demirer, MHP Merkez İlçe Başkanının Başında Olduğu Bir Grubun Saldırısına Uğradı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Karaman il başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger MHP merkez ilçe başkanının başında olduğu bir grubun saldırısına uğradı. Burak Bey ve Hüseyin Bey'e geçmiş olsun. Şiddeti siyaset zanneden bu zihniyetle mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Karaman İl Başkanı Burak Demirer'in saldırıya uğradığını açıkladı. Babacan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Karaman il başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger MHP merkez ilçe başkanının başında olduğu bir grubun saldırısına uğradı. Burak Bey ve Hüseyin Bey'e geçmiş olsun. Şiddeti siyaset zanneden bu zihniyetle mücadele edeceğiz."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ise sosyal medya hesabında, "Karaman İl Başkanımız Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger, saat 00.15 sularında, MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı ve 8-10 kişi tarafından sopalarla ağır saldırıya uğramışlardır. Müşahede altında tutulan arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Kahpe saldırılarla bizi yıldıramazsınız" açıklamasını yaptı.