Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi - Son Dakika
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Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi

19.09.2022 12:27
Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi

Independent Türkçe'nin haberini paylaşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Milyonlarca çocuğun örgün eğitimin dışında kalması, sosyal ve ekonomik bunalımın en büyük göstergesi. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı maddi imkansızlıklar sebebiyle okula gidemiyor. Bir kısmı da ailelerinin mevsimlik işçi olması sebebiyle evlerinden uzakta, çadırlarda yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ali Babacan, İngiltere merkezli Independent Türkçe'de yayınlanan "Yeni eğitim döneminin cevap bekleyen sorusu: 4 milyona yakın çocuk nerede" başlıklı haberi bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

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Haberde, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydının olmadığı vurgulandı. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milyonlarca çocuğun örgün eğitimin dışında kalması, sosyal ve ekonomik bunalımın en büyük göstergesi. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı maddi imkansızlıklar sebebiyle okula gidemiyor.

Bir kısmı da ailelerinin mevsimlik işçi olması sebebiyle evlerinden uzakta, çadırlarda yaşıyor.

Çocukların yeri sanayi, dükkan, atölye, tarla, ev veya çadır değil.

Şunu çok iyi biliyorum: Türkiye, tüm çocuklarına eşit ve kaliteli eğitim sunduğu ölçüde zenginleşecek ve özgürleşecek.

Senelerdir söylediğim gibi; ekonominin reçetesi eğitim ve hukuktan başka bir şey değil."

Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi
Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi
YORUMLAR
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Babacan HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok Babacan HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok Babacan: HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok Babacan: HDP ile kuruluşumuzdan bu yana diyalog kanalımız var, iş birliği yok
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi - Son Dakika

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