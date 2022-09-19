Ali Babacan, İngiliz yayın organının haberini paylaşarak iktidara tepki gösterdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ali Babacan, İngiltere merkezli Independent Türkçe'de yayınlanan "Yeni eğitim döneminin cevap bekleyen sorusu: 4 milyona yakın çocuk nerede" başlıklı haberi bugün sosyal medya hesabında paylaştı.

İNGİLİZ YAYIN ORGANININ DOLAŞIMA SOKTUĞU HABERE GÖRE TÜRKİYE'DE 1 MİLYONU AŞKIN ÇOCUK OKUMUYOR

Haberde, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda 1 milyon 201 bin çocuğun okul kaydının olmadığı vurgulandı. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milyonlarca çocuğun örgün eğitimin dışında kalması, sosyal ve ekonomik bunalımın en büyük göstergesi. Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı maddi imkansızlıklar sebebiyle okula gidemiyor.

Bir kısmı da ailelerinin mevsimlik işçi olması sebebiyle evlerinden uzakta, çadırlarda yaşıyor.

Çocukların yeri sanayi, dükkan, atölye, tarla, ev veya çadır değil.

Şunu çok iyi biliyorum: Türkiye, tüm çocuklarına eşit ve kaliteli eğitim sunduğu ölçüde zenginleşecek ve özgürleşecek.

Senelerdir söylediğim gibi; ekonominin reçetesi eğitim ve hukuktan başka bir şey değil."