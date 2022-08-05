Babacan'dan "Direksiyon Acemilerin Elinde" Diyen Yurttaşa: "En İyi Otobüsü Acemi Şoförün Eline Ver Kaza Yapar. Bunlar da Ülkenin Ekonomisine Kaza...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'un Hasköy ilçesinde "Direksiyon acemilerin elinde" diyen yurttaşa "Doğru. En iyi otobüsü acemi şoförün eline ver, 100 kilometre sonra kaza yapar. Bunlarda ülkenin ekonomisine kaza yaptırdı" diye karşılık verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün parti programı kapsamında Muş'un Hasköy ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Burada yurttaşlara seslenen Babacan, şunları söyledi:

34 YILLIK ENFLASYONU ALDIK TEK HANEYE İNDİRDİK: 34 yıllık enflasyonu aldık tek haneye indirdik. Şimdi 'Ukrayna-Rusya savaşı var, kem küm… Enflasyon düşmüyor' diyorlar. 2003'te Amerika geldi Irak'ı işgal etmedi mi? Irak'ta savaş çıkmadı mı? Irak petrol üreten bir ülke değil mi? Biz 2003 yılında yüzde 29'luk enflasyonu aldık, yüzde 18'e indirdik. Bitmedi. 2004 yılında savaş devam ediyordu. Üstelik terör olayları da yaygınlaşmıştı. Buna rağmen 18'lik enflasyonu 9'a indirdik. Bakın iki yılda. 2004'ün sonunda da paradan altı sıfırı attık. İşimizi yaptık.

BİZİM 15 GÜNDE YAŞADIĞIMIZ ENFLASYONU 1 YILDA YAŞADIKLARI ZAMAN PANİK OLUYORLAR: 'Enflasyon dünyanın her yerinde var' diyorlar. Enflasyon dünyanın her yerinde var da kaç? Yüzde 3, yüzde 5… Amerika'da enflasyon yüzde 7 oldu diye panik başladı. Bizim 15 günde yaşadığımız enflasyonu 1 yılda yaşadıkları zaman panik oluyorlar. Rusya ile Ukrayna savaşıyor. İkisi de savaşın ortasında enflasyon iki ülkede de bizden düşük. Kimse suçu başka yerlere atmasın. Kimse kendi beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin suçunu başka yerlerde aramasın. Sen ekonomiyi düzgün yönet, bu ülkeyi hukukla, adaletle yönet, enflasyon ve faiz nasıl düşüyor görürsün. Bilmiyorsan öğretiriz. Bilmiyorsan gelir gösteririz. Bilmiyorsan sor, anlatırız.

ÇİFTÇİNİN SIRTINDAKİ BORÇ YÜKÜNÜ BİR KENARA İTECEĞİZ: 'En önemli sorun bugün Türkiye'de tarım' dedik. Çiftçimiz. Bir numaralı sorun. Biz de bir numaralı eylem planımızı, çözüm planımızı tarım konusunda açıkladık. Tarımı nasıl çözeceğiz. Eski borçların üzerindeki faizleri sileceğiz. Borçları donduracağız. Çiftçinin sırtındaki borç yükünü bir kenara iteceğiz. Çiftçinin işini görmesi için yeni, uygun şartlı finansman imkanı, kredi imkanı sağlayacağız. Gübre masrafının tam yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Gübre 1000 liraysa 500'ünü biz ödeyeceğiz. 2 bin liraysa, bin lirasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Hepsinin hesabını kitabını yaptık. Yem maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Çiftçimize özel düşük elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarlaya su gitmediyse tarlada su yoksa çiftçimiz metrelerce kazıp sondaj borusu çıkartıyorsa, ona da elektik veriyorsa onun fiyatı normal elektrik fiyatı olamaz. Düşük bir tarifeden olması lazım.

DEVLET PARASI OLANA 400 MİLYAR FAİZ ÖDÜYOR: Tarımsal destekler… İster buğday ister pamuk ister mısır ister ayçiçeği olsun. Fark etmez. Destek daha ekim olmadan açıklanacak. Hasatla beraber ödenecek. Şu anda ne yapıyorlar. Gününde deyeceğiz…Buradan Hasköy'ün meydanından Ankara'ya Beştepe'ye Erdoğan'a sesleniyorum. Kaynak nerede gösteriyorum. Bugün tarımsal desteğin tamamı Ziraat Bankası kredileri, mazot, gübre, buğday, pamuk desteği topla, bu yılın bütçesinde ayırdıkları rakam ne kadar biliyor musunuz? Ek bütçede getirdiler şimdi onu da ekleyin. 40 milyar lira. 40 katı. Aynı bütçede faize ayırdıkları ödenek 400 milyar. Rakama bakın, 10 misli. Çünkü bunlar döviz kurunu patlattı. Dolar 18 liraya geldi. Faizi patlattılar. Onun için devlet büyük faizi ödüyor. Peki bu faizi devlet kime ödüyor? Zaten parası olana ödüyor. Parası olan gidiyor devlete borç veriyor. Hazine bonosu, tahvil alıyor. Parası olana 400 milyar faiz ödüyor.

ÜRETİCİMİZ, ÇİFTÇİMİZ ZARAR EDİYOR ŞU ANDA. NE KADAR ÜRETSE O KADAR ZARAR EDİYOR: Şu an Türkiye bir ekonomik kriz yaşıyor değil mi? Tarımda da kriz yaşıyoruz. Tarımda gübre maliyeti almış başını gitmiş. Tarımda mazot fiyatları üçe dörde katlamış. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz gayet iyi biliyor. Yem fiyatları ikiye üçe dörde katlamış. Yazıktır. Peki sattığınız ürünlerin fiyatı o kadar artıyor mu? Artmıyor. Üreticimiz, çiftçimiz zarar ediyor şu anda. Ne kadar üretse o kadar zarar ediyor.

Babacan'ın konuşması sırasında bir yurttaş "Direksiyon acemilerin elinde" diye seslendi.

Babacan da "Doğru. En iyi otobüsü acemi şoförün eline ver, 100 kilometre sonra kaza yapar. Bunlarda ülkenin ekonomisine kaza yaptırdı" diye karşılık verdi.