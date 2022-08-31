Babacan: "Önceliğimiz Mutabakat ve Ortak Adayın İlk Turda Açık Ara Kazanması" - Son Dakika
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Babacan: "Önceliğimiz Mutabakat ve Ortak Adayın İlk Turda Açık Ara Kazanması"

31.08.2022 12:17

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin işbirliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle işbirliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1’i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin işbirliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle işbirliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1'i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da esnafı ziyaret etti. Yurttaşların derdini dinledi. Babacan'ın esnaf ziyareti sırasında oto galeri ve yakıt istasyonu sahibi esnaf şunları söyledi:

"SENİN DÖNEMİNDE EKONOMİMİZ KOMPLE İYİYDİ"

"Kurtarın artık bizi. Yeter yani, usandık artık. Sen gittin ülkenin başından, berbat ettiler Ali Bey. Valla bıktık, usandık. Adama arabayı satıyorsun, üç gün sonra alamıyorsun. Geçen sene 317 bin TL'ye araba verdim, şimdi 650 bin TL. Çocukluğumdan beri ticaretle uğraşıyorum. Yemin ediyorum, senin döneminde dolar, mazot aynıydı. 25 sene petrolcülük yaptım, (fiyatlar) aynıydı. Biraz önce mesaj gelmiş bana fiyatları saat 12'den sonra değiştir diye. Çiftçiye veresiye mazot veriyoruz, usandık. 2 ayda 17 kez fiyat değişikliği olmuş. Çiftçiye veresiye için yazıyoruz, o da hesap yapamıyor, biz de hesap yapamıyoruz. Senin döneminde ekonomimiz komple iyiydi. Toplama adamları getirip ekonominin başına koyuyorlar. Bu ülkenin ekonomisini senden başkası düzeltemez" dedi.

"HUKUK VE ADALET DÜZELMEDEN EKONOMİ DE DÜZELMEZ"

Babacan, esnafa şöyle yanıt verdi:

"Bizim dönemimizde ekonomi niye iyiydi, biliyor musunuz? Bütün kurumlara biz dürüst ve ehil insanları getirdik, işin başına koyduk. İşi bilenlerle çalıştık. İstişare ettik. İşi bilenleri uzaklaştırdılar. Hukuk ve adalet düzelmeden ekonomi de düzelmez."

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde yurttaşların sorularını yanıtlayan Babacan, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"ÖNCELİĞİMİZ MUTABAKAT VE ORTAK ADAYIN İLK TURDA AÇIK ARA KAZANMASI"

"Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin işbirliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle işbirliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1'i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor. Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek. Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım. İşin tabiatı zaten böyle. Ama önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Önceliğimiz Mutabakat ve Ortak Adayın İlk Turda Açık Ara Kazanması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: "Önceliğimiz Mutabakat ve Ortak Adayın İlk Turda Açık Ara Kazanması" - Son Dakika
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