Babacan'dan Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: "Özür Dileyen Birine Ceza Sopasıyla Çullanan Zihniyet Ne Adalet Ne de Merhamet Sahibidir" - Son Dakika
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Babacan'dan Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: "Özür Dileyen Birine Ceza Sopasıyla Çullanan Zihniyet Ne Adalet Ne de Merhamet Sahibidir"

26.08.2022 00:26
Babacan'dan Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: "Özür Dileyen Birine Ceza Sopasıyla Çullanan Zihniyet Ne Adalet Ne de Merhamet Sahibidir"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına, “Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır” tepkisini gösterdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasına, "Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır" tepkisini gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Babacan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Gülşen'in sözleri inciticiydi, kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez. Ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Gülşen Çolakoğlu, Ali Babacan, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: 'Özür Dileyen Birine Ceza Sopasıyla Çullanan Zihniyet Ne Adalet Ne de Merhamet Sahibidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'dan Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: "Özür Dileyen Birine Ceza Sopasıyla Çullanan Zihniyet Ne Adalet Ne de Merhamet Sahibidir" - Son Dakika
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