Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu - Son Dakika
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Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu

02.08.2022 17:35
Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u telefonla aradı ve “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması hâlinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tehdit edilen Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u telefonla aradı ve "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması halinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, uzun süredir tehdit aldığını ve ofisinin önüne dana dili bırakıldığını açıklayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u telefonla arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızdayız ve hukuki desteğe ihtiyacınız olması halinde parti olarak gerekli desteği vermeye hazırız" dedi.

YORUMLAR
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Babacan: 'Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın' Babacan: 'Çağrı Yapıyorum: Yarın Sabah, Mesai Başlar Başlamaz Reeskont Kredilerinin Önü Açılsın'
Kaynak: ANKA

Esin Davutoğlu Şenol, Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'dan Prof. Dr. Davutoğlu Şenol'a Geçmiş Olsun Telefonu - Son Dakika
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