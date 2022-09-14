Babacan: Türkiye'nin Sansür Kurulu RTÜK'ün Halk Tv'ye Kestiği Cezaları Kınıyorum - Son Dakika
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Babacan: Türkiye'nin Sansür Kurulu RTÜK'ün Halk Tv'ye Kestiği Cezaları Kınıyorum

14.09.2022 20:26
Babacan: Türkiye'nin Sansür Kurulu RTÜK'ün Halk Tv'ye Kestiği Cezaları Kınıyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin sansür kurulu RTÜK’ün Halk TV’ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Türkiye'nin sansür kurulu RTÜK'ün Halk TV'ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak" dedi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezalarla tepki gösterdi. Babacan'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin sansür kurulu RTÜK'ün Halk TV'ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak."

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Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Deva Partisi, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: Türkiye'nin Sansür Kurulu RTÜK'ün Halk Tv'ye Kestiği Cezaları Kınıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: Türkiye'nin Sansür Kurulu RTÜK'ün Halk Tv'ye Kestiği Cezaları Kınıyorum - Son Dakika
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