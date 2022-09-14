Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , " Türkiye 'nin sansür kurulu RTÜK'ün Halk TV'ye kestiği cezaları kınıyorum. İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin can damarıdır. Tam demokrasi inşasında DEVA Partisi tüm özgürlüklerin güvencesi olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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