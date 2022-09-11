Ali Babacan, Eşi ve Oğluyla Birlikte Kırtasiye Alışverişine Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Babacan, Eşi ve Oğluyla Birlikte Kırtasiye Alışverişine Çıktı

11.09.2022 20:12

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile birlikte kırtasiye alışverişine çıktı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile birlikte kırtasiye alışverişine çıktı.

İlk ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarın başlayacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yedinci sınıfa geçen oğlu Emir ve eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara'da alışverişe çıktı ve oğlunun kırtasiye ihtiyaçlarını aldı.

Babacan, kendisi gibi çocuklarıyla birlikte kırtasiye alışverişine çıkan diğer ailelerle de sohbet etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Zeynep Babacan, Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan, Eşi ve Oğluyla Birlikte Kırtasiye Alışverişine Çıktı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Kıyafetlerini değiştiren inşaat işçilerine saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı
19:40 Emirhan İlkhan'dan, Inter maçında yaptığı hata ile ilgili açıklama: Üzgünüm
19:18 Sivasspor, sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı
19:11 MHP hakkında gündem olan iddia! Seçimlerin kazanılması halinde AK Parti'den bakanlık istiyor
18:59 50 yaşındaki adam, "Dış güçler cep telefonumu kapattı" diye evde yangın çıkarıp kendisini odaya kilitledi
18:51 Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:28 MHP lideri Bahçeli'den, "HDP'ye bakanlık" sözlerine tepki! Millet İttifakı'nı ahtapota benzetti
18:09 Manken Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün aldığı hediyeyi görünce şaşkına döndü: Onu çöpe at
18:02 Böbrek bekleyen MasterChef yarışmacısı Hamza'dan, herkesi üzen bir haber geldi
16:29 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 20:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Babacan, Eşi ve Oğluyla Birlikte Kırtasiye Alışverişine Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement