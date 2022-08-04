DEVA Partisi lideri Babacan, ÖSYM'nin açılımına farklı yorum getirdi: Önceden Soruları Yayma Merkezi - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Babacan, ÖSYM'nin açılımına farklı yorum getirdi: Önceden Soruları Yayma Merkezi

04.08.2022 19:44

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme testlerinki sorularla birebir aynı olduğu iddiaları ile ilgili konuşan yaptığı konuşmada ÖSYM'nin açılımına farklı bir yorum getirdi. Babacan, sınavın iptal edilmesiyle birlikte çok sayıda adayın mağdur olduğunu ifade ederek "Şu iki gündür yaşananlara bakın. ÖSYM denen bir yer var. Herhalde adı şöyle: Önceden Soruları Yayma Merkezi." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Muş ziyaretinde; 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddiaları üzerine sınavın iptal edilmesini değerlendirdi.

"MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

ÖSYM'nin açılıma farklı bir yorum getiren Babacan, "Şu iki gündür yaşananlara bakın. ÖSYM denen bir yer var. Herhalde adı şöyle: Önceden Soruları Yayma Merkezi. Biz partiyi kurduğumuz ilk gün açıkladık. 'Mülakatı kaldıracağız' dedik. Çünkü siz mülakatta torpil yapıyorsunuz arkadaş. KPSS'de 85 alıyor, 90 alıyor, 95 alıyor; mülakatta eliyorlar. Niye? 'Senin siyasi görüşün galiba bize yakın değil'. Niye? 'Sen ülkenin falanca bölgesindensin'. Yazık. Bu ülkenin vatandaşıysa, eşit vatandaş olarak devlet ile vatandaşı aynı samimiyette bir araya getirmek zorundasın. Haklıya hakkını vermek zorundasın. Onun için mülakatı kaldıracağız." şeklinde konuştu.

"HEMEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Babacan, "Öyle anlaşılıyor ki, kurumsal yapının tamamını çökertmişler. 20 tane soru, bir tane yayın organı var, onun içindekilerin aynısı KPSS'de soruluyor. Böyle şey olur mu? Dün çağrı yaptık. Eğitim Politikaları Başkanımız Mustafa Ergen 'Bunu bir an önce bunu açıklığa kavuşturun, çözün' dedi. Hemen suç duyurusunda bulunduk. Ayıp bir şey." ifadelerini kullandı.

Babacan, ÖSYM'nin açılımına farklı yorum getirdi: Önceden Soruları Yayma Merkezi

"DEVLET TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA"

Babacan sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi ne yapıyorlar? Bugün 'KPSS sınavını yenileyeceğiz. Ücret de almayacağız' diye açıkladılar. Bir dakika! Sadece ücret değil ki… Bu yetmez. Sınava girmek için vatandaşımız masraf etti. Belki başka şehre gitmek zorunda kaldı. Bu yeter mi, yetmez… Sen bu kadar insanı mağdur ettiysen bir de bunu tazmin etmek zorundasın. Para almam demek yetmez. Kim vakit harcadıysa, 1 gününü harcadıysa, para harcadıysa devlet tazminat da ödemek zorunda. 'Para almayacağım' yetmez. Cezasını ödemek zorundaki akılları başlarına gelsin."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi lideri Babacan, ÖSYM'nin açılımına farklı yorum getirdi: Önceden Soruları Yayma Merkezi - Son Dakika

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