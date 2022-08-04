İbrahim Çanakcı'dan Bakan Nebati'ye: "Anlattıkları, Asıl Sokağa Çıkamayanın Kendisi Olduğunu Gösteriyor. Bu Aymazlığın Cevabını Sandıkta Alacaklar" - Son Dakika
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İbrahim Çanakcı'dan Bakan Nebati'ye: "Anlattıkları, Asıl Sokağa Çıkamayanın Kendisi Olduğunu Gösteriyor. Bu Aymazlığın Cevabını Sandıkta Alacaklar"

04.08.2022 15:18

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı İbrahim Çanakcı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona ‘Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10’la çıkamıyorsunuz’ dedim” sözlerine tepki gösterdi. Çanakcı, “Bu anlattıkları, asıl sokağa çıkamayanın kendisi olduğunu gösteriyor. İnsanların sokakta hakkında ne konuştuğunun farkında bile değil. Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı İbrahim Çanakcı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona 'Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10'la çıkamıyorsunuz' dedim" sözlerine tepki gösterdi. Çanakcı, "Bu anlattıkları, asıl sokağa çıkamayanın kendisi olduğunu gösteriyor. İnsanların sokakta hakkında ne konuştuğunun farkında bile değil. Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar" dedi.

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyona ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Nebati, dün akşam bir televizyon kanalında "Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona 'Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10'la çıkamıyorsunuz' dedim" diye konuşmuştu. Çanakcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"MEVKİDAŞININ TUTUMUNDAN DERS ÇIKARMALI"

"Sayın Bakan hicap duygusunu yitirmiş. Anlattığı doğruysa, demek ki yabancı bakan, ülkesinde yüzde 10 enflasyon oluştuğunda bile halkına karşı mahcubiyet hissetmiş. Bununla dalga geçiyor. Sayın Bakan boş laf etmeyi bırakıp mevkidaşının tutumundan ders çıkarmalı. Çünkü mahcubiyet hissine ciddi ölçüde ihtiyacı var. İnsanın iktidar koltuklarında oturması için hicap duygusunu kaybetmesine, gerçeği yalanlarla ikame etmesine gerek yok.

"BU ANLATTIKLARI, ASIL SOKAĞA ÇIKAMAYANIN KENDİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR… BU AYMAZLIĞIN CEVABINI SANDIKTA ALACAKLAR"

Sayın Bakan 84 milyonu el alemin karşısında küçük düşürüyor. Mevkidaşının nezdinde öyle bir Türkiye toplumu imajı çiziyor ki sanki halk enflasyondan memnun. Sanki insanlar ülkeyi yönetenlerin enflasyonu patlatmasına tepki göstermiyor. Bu anlattıkları, asıl sokağa çıkamayanın kendisi olduğunu gösteriyor. İnsanların sokakta hakkında ne konuştuğunun farkında bile değil. Bu aymazlığın cevabını sandıkta alacaklar.

Biz üstümüze düşeni yaptık. Bize düşen sorumluluğun farkındayız. DEVA Partisi'nin çalışmalarını tamamladık. En geç 6 ay içinde kriz havasını ortadan kaldırırız. Enflasyonu da en geç iktidarımızın ikinci yılı içinde düşük, tek haneli düzeylere indiririz. Emaneti teslim almak için biz hazırız."

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Kaynak: ANKA

Nureddin Nebati, Deva Partisi, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Çanakcı'dan Bakan Nebati'ye: 'Anlattıkları, Asıl Sokağa Çıkamayanın Kendisi Olduğunu Gösteriyor. Bu Aymazlığın Cevabını Sandıkta Alacaklar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Çanakcı'dan Bakan Nebati'ye: "Anlattıkları, Asıl Sokağa Çıkamayanın Kendisi Olduğunu Gösteriyor. Bu Aymazlığın Cevabını Sandıkta Alacaklar" - Son Dakika
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