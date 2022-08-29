Deva Partisi'nden Peker'in İddialarındaki İsimler Hakkında Suç Duyurusu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Sedat Peker'in iddialarında ismi geçenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sedat Peker, yaptığı paylaşımlarda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren'in adının karıştığı rüşvet iddiasını gündeme getirmişti. Peker'in iddiasına göre Sineren'den borsada bir işlemi gerçekleştirmek için rüşvet istendi ve ismi geçen diğer kişiler de bu rüşvet ağının içinde yer alıyordu. Ayrıca AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eski eşi Prof. Dr. Ünsal Ban'dan boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediği ortaya çıkmıştı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 27 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

"Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır."

DEVA Partisi, bugün Ankara Adliyesi'nde Peker'in iddialarındaki isimler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda yer alan şüphelilerin isimleri şunlar:

"SPK'nın eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Denizli Meclis Üyesi Salih Orakçı, (Ali Fuat Teşkesenlioğlu'nun yanındaki kişilerden) Nedim Özbal, Diyarbakırlı Emin, Ahmet ve Süleyman isimli şahıslar, Recep Dumangöz, Borsa Gündem gazetesi sahibi Orhan Pala, Borsa Gündem gazetesi yazarı Burak Taşçı, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Korkmaz Karaca, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman"

Parti adına yapılan suç duyurusunda, Sedat Peker'in yaptığı açıklamalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamalarda yukarıda isimleri geçen şüphelilerden üst düzey kamu görevlileri ile bu kişilerle birlikte hareket eden bazı şüpheli kişilerin sermaye piyasası ile ilgili olarak bu piyasanın araçlarını kullanmak suretiyle piyasa dolandırıcılığına sebep oldukları, aynı zamanda nüfuzlarını kullandıkları, bu nüfuzlarını kullanarak kişileri menfaat temin etmeye zorladıkları ve kişilerden menfaat temin ettikleri, sahte haciz işlemleri yaptıkları ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik yaptıkları, söz konusu bu eylemleri belirli bir suç örgütü oluşturacak şekilde gerçekleştirdiklerine dair ayrıntılı anlatımlarda bulunulmaktadır."

"SOMUT DELİLLER VE OLAYLAR İLERİ SÜRÜLÜYOR"

Söz konusu açıklamaların "Açıkça işlenen suçları kimlerin, nerede, nasıl ve ne şekilde işlediğine dair somut deliller ve olaylar ileri sürülerek yapıldığı" belirtilen suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde kamu görevlisi olan şüpheliler ile diğer şüphelilerin bir suç örgütüne vücut verecek tarzda birlikte hareket ettikleri, bu örgüt kapsamında sermaye piyasasında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları, yine mağdurları zorlayarak menfaat temin ettikleri ve böylece irtikap ve rüşvet eylemlerini de gerçekleştirdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları anlaşıldığından yukarıda ayrıntısı ile belirtilen olayların, kişilerin, suçların araştırılması ve maddi gerçekliğe ulaşılması artık bir zaruret halini almıştır.

"SUÇ ÖRGÜTÜ, RÜŞVET, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK"

Yukarıda ayrıntısı ile arz ve izah edilen nedenlerden dolayı, isimleri belirtilen şüpheliler ile birlikte tespit edilecek diğer şüphelilerin suç işleme amacıyla bir araya geldikleri, bu kapsamda TCK'da belirtilen suçlardan suç işleme amacıyla örgüt kurdukları, üye oldukları, nüfuz ticareti, irtikap, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri yine 6362 sayılı SPK kapsamında piyasa dolandırıcılığı yaptıkları anlaşılmakla resen tespit edilecek diğer şüpheliler ve suçlardan dolayı da soruşturma yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz."