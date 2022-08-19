Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: "Cumhur İttifakı Her Türlü Gayrimeşru Yola Başvuruyor" - Son Dakika
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Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: "Cumhur İttifakı Her Türlü Gayrimeşru Yola Başvuruyor"

19.08.2022 15:13
Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: "Cumhur İttifakı Her Türlü Gayrimeşru Yola Başvuruyor"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Cumhur İttifakı bu seçimde bekledikleri sonucu alamayacaklarını görünce her gayrimeşru yola başvuruyorlar. Taşları bağlayarak, sokaklara saldıkları köpeklerden nemalanan kesimler ülkeye yaptıkları kötülüğün, ihanetin farkında değiller” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Cumhur İttifakı bu seçimde bekledikleri sonucu alamayacaklarını görünce her gayrimeşru yola başvuruyorlar. Taşları bağlayarak, sokaklara saldıkları köpeklerden nemalanan kesimler ülkeye yaptıkları kötülüğün, ihanetin farkında değiller" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, yazılı açıklama yaptı. Şahin, şunları ifade etti:

"ÜLKENİN TOPU DA KAYMIŞ, KANTARI DA YÖNETİM HAK ÖLÇÜ TANIMAZ OLMUŞ"

"Rivayet edilir ki ünlü Alim Molla Camii'nin yolu bir köye düşmüş. Akşam vakti köye girerken, köpeklerin saldırısına uğramış. Yerden birkaç taş alıp köpekleri kovmaya niyetlenmiş, ama taşları sökememiş. Bunun üzerine, 'Bu nasıl köy, taşları bağlamışlar, itleri salmışlar' diyerek, yıllar ötesinden gelen bir büyük ders vermiş günümüze. Kanunsuzluğun sınır tanımadığı, hak aramanın adeta suç sayıldığı veya neredeyse imkansız olduğu kamu kurumları için anlatılır bugün de bu öykü… Hukukun ve adaletin olmadığı, güvenlikçi politikalarla yönetilen ülkenin getirildiği nokta burası. Hani denir ya; ülkenin topu da kaymış, kantarı da. Yönetim hak ölçü tanımaz olmuş.

"DÖNEMDE CANI YANANLARIN, HUKUKSUZLUKLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Seçim yaklaştıkça, sağlıklı ruh halinden uzak; büyük ve küçük ortak, 'zillet ittifakı', 'illet ittifakı', 'vatan hainleri', 'terör örgütünün uzantıları' gibi gayri ahlaki, gayri insani, insaftan, izandan yoksun kara iftiralarla zulmederek, kolluk kuvvetleri eliyle yeni mağduriyetler yaşatmaktadırlar. Tam da taşların bağlandığı, köpeklerin sokaklara salındığı bir dönemde canı yananların, hukuksuzlukların sayısı her geçen gün artıyor.

"CUMHUR İTTİFAKI BU SEÇİMDE BEKLEDİKLERİ SONUCU ALAMAYACAKLARINI GÖRÜNCE HER GAYRİMEŞRU YOLA BAŞVURUYORLAR"

Cumhur İttifakı bu seçimde bekledikleri sonucu alamayacaklarını görünce her gayrimeşru yola başvuruyorlar. Taşları bağlayarak, sokaklara saldıkları köpeklerden nemalanan kesimler ülkeye yaptıkları kötülüğün, ihanetin farkında değiller. Onlarca örneği olan, suç işleyip, hakları gasp eden, mafya, siyaset, ticaret sarmalında debelenen holiganları emniyette, mahkemede serbest bırakan zihniyet utansın. Taşların bağlanıp, köpeklerin serbest bırakıldığı bir ülkede hırsızlar, kapkaççılar, soyguncular, vurguncular, üçkağıtçılar, düzenbazlar ve sahtekarlar tabii ki cirit atar, kol gezer."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, İdris Şahin, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: 'Cumhur İttifakı Her Türlü Gayrimeşru Yola Başvuruyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: "Cumhur İttifakı Her Türlü Gayrimeşru Yola Başvuruyor" - Son Dakika
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