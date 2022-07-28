Ali Babacan: Ağızlarıyla Kuş Tutsalar Enflasyonu Asla Aşağıya Düşüremezler, Artık Bitti - Son Dakika
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Ali Babacan: Ağızlarıyla Kuş Tutsalar Enflasyonu Asla Aşağıya Düşüremezler, Artık Bitti

28.07.2022 16:22

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi “ya tutarsa enflasyon raporu” videosu yayınladı ve sürekli güncellenen, tutarsız enflasyon hedeflerini anımsattı. Genel Başkan Ali Babacan, “Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla aşağıya düşüremezler artık bitti. Onu biz düşüreceğiz. Enflasyon planlı, programlı bir ekonomi modeli ile düşer. Akılla düşer, bilimle düşer. Enflasyon gerçek bir demokrasi ile düşer” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi "ya tutarsa enflasyon raporu" videosu yayınladı ve sürekli güncellenen, tutarsız enflasyon hedeflerini anımsattı. Genel Başkan Ali Babacan, "Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla aşağıya düşüremezler artık bitti. Onu biz düşüreceğiz. Enflasyon planlı, programlı bir ekonomi modeli ile düşer. Akılla düşer, bilimle düşer. Enflasyon gerçek bir demokrasi ile düşer" dedi.

DEVA Partisi bugün sosyal medya hesabından "Merkez Bankası'ndan 'Ya Tutarsa Enflasyon Raporu" notu ile bir video yayınladı. Üç ayrı TV kanalında son aylarda yapılan ve sürekli değişen enflasyon hedefleri; 28 Ocak, 28 Nisan, 28 Temmuz'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklamalar ile birlikte yer aldı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sözlerinin ardından Ali Babacan'ın yaptığı açıklamaya da videoda yer verildi. Babacan, "Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu asla aşağıya düşüremezler artık bitti. Onu biz düşüreceğiz. Enflasyon planlı, programlı bir ekonomi modeli ile düşer. Akılla düşer, bilimle düşer. Enflasyon gerçek bir demokrasi ile düşer" dedi.

Kavcıoğlu'nun Ocaktan bu yana konuyla ilgili yaptığı üç ayrı açıklama şöyle:

"2022 yılı sonunda yüzde 23,2; 2023 yılı sonunda yüzde 8,2; 2024 yılı sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir." (28 Ocak)

"2022 yılı sonunda yüzde 42,8; 2023 yılı sonunda yüzde 12,9; 2024 yılı sonunda yüzde 8,3 seviyelerine tekabül etmektedir." (28 Nisan)

"2022 yılı sonunda yüzde 60,4; 2023 yılı sonunda yüzde 19,2; 2024 yılı sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." (28 Temmuz)

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Kaynak: ANKA

Ali Babacan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Babacan: Ağızlarıyla Kuş Tutsalar Enflasyonu Asla Aşağıya Düşüremezler, Artık Bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Babacan: Ağızlarıyla Kuş Tutsalar Enflasyonu Asla Aşağıya Düşüremezler, Artık Bitti - Son Dakika
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