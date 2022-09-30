Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enflasyon' Tepkisi: "Çok Merak Ediyorum; Kabiliyetinizi Göstermek İçin Neyi Bekliyorsunu?" - Son Dakika
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Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enflasyon' Tepkisi: "Çok Merak Ediyorum; Kabiliyetinizi Göstermek İçin Neyi Bekliyorsunu?"

30.09.2022 16:07
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enflasyon' Tepkisi: "Çok Merak Ediyorum; Kabiliyetinizi Göstermek İçin Neyi Bekliyorsunu?"

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz” sözleriyle ilgili “Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz" sözleriyle ilgili "Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması, bazılarını şaşırtıyor olabilir; biz aynı enflasyonu, hızla düşürecek kabiliyete sahip bir ülkeyiz" sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?"

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enflasyon' Tepkisi: 'Çok Merak Ediyorum; Kabiliyetinizi Göstermek İçin Neyi Bekliyorsunu?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Enflasyon' Tepkisi: "Çok Merak Ediyorum; Kabiliyetinizi Göstermek İçin Neyi Bekliyorsunu?" - Son Dakika
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