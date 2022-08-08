Babacan'ın Dinlediği Vanlı Vatandaş: "Çoluk Çocuğumuz Aç, Vallahi Ekmek Götüremiyoruz. Fabrika Yok, İş Yeri Yok"

İSHAK KARA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Van'da sorunlarını dinlediği vatandaş "Benim işim yok. Çoluk çocuğum var. 20 senedir biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Bize bir yol çizin. Ne yapacağız, bizim halimiz ne olacak? Çoluk çocuğumuz aç, vallahi ekmek götüremiyoruz. Fabrika yok, iş yeri yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hafta sonu; partisinin il başkanlığı açılışı için bulunduğu Van'da, esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bir vatandaş Babacan'a "Ben ne yapacağım? Benim işim yok. Çoluk çocuğum var. 20 senedir biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Bize bir yol çizin" dedi.

Babacan ise "Seçime kadar zor bu işlerin düzelmesi. Çünkü bunlar artık ekonomiyi yönetemiyor, bilmiyor, yapamazlar" karşılığını verdi.

Vatandaş, sözlerine; "Ne yapacağız, bizim halimiz ne olacak? Çoluk çocuğumuz aç, vallahi ekmek götüremiyoruz. Fabrika yok, iş yeri yok" dedi.

Babacan ise "Milyonlarca insan şu an böyle ekonomiyi çok kötü batırdılar. Biz inşallah kadro olarak geliyoruz. Düzelteceğiz" yanıtını verdi.

"NE ZAMAN BİR KÜRT DÜŞMANLIĞI YARATILDIĞI ZAMAN EKONOMİ ÇÖKÜYOR"

Başka bir vatandaş, "Siz gelseniz de bunu 10 yıl toparlama şansınız olmaz" dedi. Babacan, vatandaşa; "İki krizi biz çözdük. 2000-2002 ve 2008-2009'u biz çözdük. Kriz çözen kadro bizimle çıkıp konuşanlar değil işi yapan ekip bizimle, beraber çözeceğiz. İyi işler de yapıldı sonradan bozuldu. Bunlar iş başında olduğu sürece daha da kötü olacak" dedi.

Vatandaş, "Ne zaman bir Kürt düşmanlığı yaratıldığı zaman ekonomi çöküyor. Bununla alakalı ne yapacaksınız?" dedi.

"2 krizi biz çözdük. 2000-2002 ve 2008-2009'u biz çözdük. Kriz çözen kadro bizimle çıkıp konuşanlar değil işi yapan ekip bizimle, beraber çözeceğiz. İyi işler de yapıldı sonradan bozuldu. Bunlar iş başında olduğu sürece daha da kötü olacak" dedi.

"EKONOMİNİN TEMELİNDE ADALET VAR. ADALET OLMAYINCA EKONOMİ DÜZELMEZ"

Bir vatandaş ise Van'da HDP oy oranının yüksek olduğu ancak HDP'ye oy verenlerin terörist gibi gösterilmesine ilişkin, "Oy vermeyen herkesi terörist ilan ediyorlar. Mesele HDP seçmeni gibi Van gibi HDP yüksek seçmeni olan yerde onunla ilgili bir çözümünüz var mı yoksa sadece oy için mi geliyorsunuz?" sorusunu sordu. Babacan ise, "Ekonominin temelinde Adalet var. Adalet olmayınca ekonomi düzelmez" dedi.