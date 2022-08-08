Babacan'ın Dinlediği Vanlı Vatandaş: "Çoluk Çocuğumuz Aç, Vallahi Ekmek Götüremiyoruz. Fabrika Yok, İş Yeri Yok" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan'ın Dinlediği Vanlı Vatandaş: "Çoluk Çocuğumuz Aç, Vallahi Ekmek Götüremiyoruz. Fabrika Yok, İş Yeri Yok"

08.08.2022 15:37
Babacan'ın Dinlediği Vanlı Vatandaş: "Çoluk Çocuğumuz Aç, Vallahi Ekmek Götüremiyoruz. Fabrika Yok, İş Yeri Yok"

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Babacan, Van’da parti binasının açılışına katıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş’tan sonra Van’da esnafın dertlerini dinledi. Ardından babacan yurttaşlara seslendi. Babacan, “Ekonominin temelinde Adalet var. Adalet olmayınca ekonomi düzelmez” dedi.

İSHAK KARA

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Van'da sorunlarını dinlediği vatandaş "Benim işim yok. Çoluk çocuğum var. 20 senedir biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Bize bir yol çizin. Ne yapacağız, bizim halimiz ne olacak? Çoluk çocuğumuz aç, vallahi ekmek götüremiyoruz. Fabrika yok, iş yeri yok" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hafta sonu; partisinin il başkanlığı açılışı için bulunduğu Van'da, esnafı ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Bir vatandaş Babacan'a "Ben ne yapacağım? Benim işim yok. Çoluk çocuğum var. 20 senedir biz AK Parti'ye oy veriyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Bize bir yol çizin" dedi.

Babacan ise "Seçime kadar zor bu işlerin düzelmesi. Çünkü bunlar artık ekonomiyi yönetemiyor, bilmiyor, yapamazlar" karşılığını verdi.

Vatandaş, sözlerine; "Ne yapacağız, bizim halimiz ne olacak? Çoluk çocuğumuz aç, vallahi ekmek götüremiyoruz. Fabrika yok, iş yeri yok" dedi.

Babacan ise "Milyonlarca insan şu an böyle ekonomiyi çok kötü batırdılar. Biz inşallah kadro olarak geliyoruz. Düzelteceğiz" yanıtını verdi.

"NE ZAMAN BİR KÜRT DÜŞMANLIĞI YARATILDIĞI ZAMAN EKONOMİ ÇÖKÜYOR"

Başka bir vatandaş, "Siz gelseniz de bunu 10 yıl toparlama şansınız olmaz" dedi. Babacan, vatandaşa; "İki krizi biz çözdük. 2000-2002 ve 2008-2009'u biz çözdük. Kriz çözen kadro bizimle çıkıp konuşanlar değil işi yapan ekip bizimle, beraber çözeceğiz. İyi işler de yapıldı sonradan bozuldu. Bunlar iş başında olduğu sürece daha da kötü olacak" dedi.

Vatandaş, "Ne zaman bir Kürt düşmanlığı yaratıldığı zaman ekonomi çöküyor. Bununla alakalı ne yapacaksınız?" dedi.

"2 krizi biz çözdük. 2000-2002 ve 2008-2009'u biz çözdük. Kriz çözen kadro bizimle çıkıp konuşanlar değil işi yapan ekip bizimle, beraber çözeceğiz. İyi işler de yapıldı sonradan bozuldu. Bunlar iş başında olduğu sürece daha da kötü olacak" dedi.

"EKONOMİNİN TEMELİNDE ADALET VAR. ADALET OLMAYINCA EKONOMİ DÜZELMEZ"

Bir vatandaş ise Van'da HDP oy oranının yüksek olduğu ancak HDP'ye oy verenlerin terörist gibi gösterilmesine ilişkin, "Oy vermeyen herkesi terörist ilan ediyorlar. Mesele HDP seçmeni gibi Van gibi HDP yüksek seçmeni olan yerde onunla ilgili bir çözümünüz var mı yoksa sadece oy için mi geliyorsunuz?" sorusunu sordu. Babacan ise, "Ekonominin temelinde Adalet var. Adalet olmayınca ekonomi düzelmez" dedi.

YORUMLAR
500
Babacan: 'Devleti, Kürt Meselesinin Çözümünün Bir Parçası Haline Getireceğiz' Babacan: 'Devleti, Kürt Meselesinin Çözümünün Bir Parçası Haline Getireceğiz' DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldi DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldi
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Demokrasi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan'ın Dinlediği Vanlı Vatandaş: 'Çoluk Çocuğumuz Aç, Vallahi Ekmek Götüremiyoruz. Fabrika Yok, İş Yeri Yok' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
14:00 Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, "Deniz Baykal öldü" paylaşımını sildi: Çok özür dilerim
13:47 Büyükçekmece'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 15:38:13. #1.12#
SON DAKİKA: Babacan'ın Dinlediği Vanlı Vatandaş: "Çoluk Çocuğumuz Aç, Vallahi Ekmek Götüremiyoruz. Fabrika Yok, İş Yeri Yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement