"Demokrasi ve Basın Özgürlüğü Konferansı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Demokrasi ve Basın Özgürlüğü Konferansı' - Son Dakika

"Demokrasi ve Basın Özgürlüğü Konferansı"

6 saat önce

Kayseri'de, "Demokrasi ve Basın Özgürlüğü Konferansı" düzenlendi.

Kayseri'de, "Demokrasi ve Basın Özgürlüğü Konferansı" düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde bir oteldeki konferansa katılan Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Kayseri'de birbirini tamamlayan, birbirlerinin eksiğini gideren birden fazla cemiyet bulunmasını çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Bunu, demokrasi ve basın özgürlüğünün gelişimi, sağlıklı ve doğru bilgiyi zamanında alınabilmesi adına önemsediklerini belirten Dursun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demokrasinin, milattan önce eski Mısır, Mezopotamya ve eski Yunan site devletlerine dayandığını aktaran Dursun, bu kavramın çağa, devlet yönetimlerine ve insanlara göre farklılık gösterdiğini vurguladı.

Dursun, insanların çağlar boyu içeriği, anlatımı ve uygulaması farklı demokrasilere tanık olduğunu anlattı.

Gazeteci Semra Topçu da konferansta sunum yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:34 Kaynak: AA
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