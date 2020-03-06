'Demokrasi ve hukuk' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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'Demokrasi ve hukuk' konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 'Demokrasi ve Hukuk' konulu konferans düzenlendi.

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CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 'Demokrasi ve Hukuk' konulu konferans düzenlendi. Belediye konferans salonunda yapılan konferansa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre, Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, bazı partilerin il başkanları, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Konferans öncesi açıklamalarda bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "İlimizin sorunları ve ülkemizin sorunları için CHP Adıyaman örgütü olarak yoğun bir çalışma başlattık. Mecliste Adıyaman'ın sesi olan tüm sorunlarımızı dile getiren çözüm için ısrar eden Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birleşerek, bütünleşerek, büyüyerek halkın iktidarını demokrasiyi ve hukuku egemen kılacaktır. Ben bizleri kırmayarak Adıyaman'a gelerek bizlere 'Demokrasi ve Hukuk' konulu konferans verecek olan CHP Genel Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Yunus Emre'ye teşekkür ediyorum" dedi.


Daha sonra konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, "Bugün Adıyaman'da özellikle ülkemizin içerisinde bulunduğu şu zor dönemde demokrasi ve hukuk konulu Konferansı yapıyor olmak hepimiz için oldukça gurur verici. Ben bu konuda gerekli çalışmaları yapan tüm yönetime teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten hepimizin çok ihtiyaç duyduğu barışa kardeşliğe özgürlüğü ihtiyaç duyduğu ortamdayız. Konferansımızın konu başlıkları gerçekten de çok kapsamlı. Türkiye'de olmayan iki kavramı konuşacağız, hukuk ve demokrasiyi konuşacağız. Maalesef iktidar tarafından uygulamalarıyla yapılan icraatlar ile yok edilen iki kavramı konuşacağız. İki kavram birbirine yapışık ikiz gibidir, birisi olmazsa öbüründe olma şansı yoktur" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre tarafından 'Demokrasi ve Hukuk' konulu konferansa geçildi. Konferansta hukuktan ve demokrasiden bahseden CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre, "Birçok farklı rejim kendisinin demokratik olduğunu iddia ediyor ama ne ölçüde demokratikler. Bununla ilgili şüpheler var. Demokrasi demek halkın yönetime katılabilmesi demektir ya da yönetimde bulunanları seçebilmesi lazım. Yönetimin belirli aralıklarla değişmesi lazım tabi bu bizi temel bir kavrama götürüyor. Demokrasi sadece seçim değildir ama seçim gerçekten demokrasinin olmazsa olmazıdır. Biliyorsunuz dünyanın en kanlı diktatörleri de seçim yapıyor. O yüzden sadece seçim yapıyor olmak yeterli bir Kriter değildir. Seçimlerin bir defa adil olması lazım, seçimlere girerken bir özgürlüğün olması lazım ve 1 defa seçim yaptım bir daha yapmıyorum diyemezsin. Seçimler, 4 veya 5 yıl aralıklarla yeniden yapmak lazım" diye konuştu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre, konferansının devamında, ekonomiden, istihdamdan, hukuktan, adaletten ve Adıyaman tütününden bahsetti.


Konferans sonrasında parti yönetimi ve üyeleri toplu hatıra fotoğrafları çekti. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
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