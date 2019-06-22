Son Dakika Haberleri: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı
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"Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı

1 saat önce

Kilis'te, 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Kilis'te, 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Toplantıya Vali Recep Soytür'ün yanında, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı. Toplantıda 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yapılacak etkinlikler için görüş alış verişinde bulunuldu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Kilis, Yaşam
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