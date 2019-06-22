"Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı
1 saat önce
Kilis'te, 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
'te, 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısı Vali Recep Soytürk başkanlığında yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" toplantısına Vali Recep Soytürk başkanlık etti. Toplantıya Vali Recep Soytür'ün yanında, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
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Karacoşkun, daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütünün temsilcileri katıldı. Toplantıda 15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yapılacak etkinlikler için görüş alış verişinde bulunuldu. - KİLİS
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