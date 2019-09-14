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"Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi

42 dakika önce

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda "Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi.

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda "Demokrasi ve Milli Birlik" konulu konferans düzenlendi.


Prof. Dr. Metin Bozkuş'un konuşmacı olarak katıldığı konferansta 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi, insan hakları ve milli birlik konuları ele alındı.


Millet iradesini hedef alan darbelerin kabul edilemez olduğunu belirten Bozkuş, bununla birlikte toplumdaki siyasi kutuplaşmalar ve çatışmalar yüzünden sivil hükümetleri devirmeye yönelik 27 Mayıs, 12 Eylül gibi darbelerin yaşandığını kaydetti.


Türk siyasi tarihinde silahını doğrudan millete çeviren tek darbe girişiminin "15 Temmuz" olduğunu kaydeden Baykuş, milletin topyekun direnişi sayesinde kalkışmanın bastırıldığını anımsattı.


Konferansın sonunda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun günün anısına Bozkuş'a Türk bayrağı plaketi takdim etti. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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