Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır - Son Dakika

Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır

25.05.2021 11:58

Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü 27 Mayıs 1960 darbesinin 61.

Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilecek

İSTANBUL - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Perşembe günü "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılacağı toplantıda 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle bir anma da gerçekleştirilecek. Son hazırlıkların yapıldığı Demokrasi ve Özgürlükler adası, drone ile görüntülendi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası yargılandığı ve idam kararının verildiği Yassıada, yeniden düzenlemenin ardından "Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını" aldı. 27 Mayıs Müzesi, Demokrasi Feneri, çeşitli bal mumu heykelleri ve müzenin yer aldığı adada demokrasi ve milli iradeyi yansıtacak müze kütüphane, konferans salonu ve sembol yapılar yer alıyor.

Darbe yargılamalarına sahne olan spor salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Adadaki yapılardan biri de dünyanın demokrasi tecrübesi ve insan hakları tarihinin aktarıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi olarak değerlendirildi. Kütüphanesi ve sergi alanlarıyla birlikte ada, bir açık hava müzesi olarak tasarlandı. Adada uluslararası alanda üst düzey katılımcıların da misafir edilebileceği dikkate alınarak 123 odalı kongre oteli, her türlü toplantıya ev sahipliği yapabilecek 500 kişilik kongre merkezinin yanı sıra cami, anıt ve park ve meydanlar da inşa edildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan subay yatakhanesi müzeye çevrildi. Müzede Adnan Menderes'in sorgulandığı oda, hapishanesi, üniversite diploması, yargılandığı mahkeme salonları ve çocukluğunu geçirdiği odası bire bir aynısı tasarlanarak müzede yerini aldı.

Öte yandan duruşmanın yapıldığı mahkeme salonunda o tarih canlandırılarak o günün hakimleri ve savcılarının bal mumundan heykelleri yapılarak salonda yerini aldı. Bunun yanı sıra yargılama salonunda dönemin haber manşetlerinden bir zaman tüneli oluşturuldu.

Adada aynı zamanda Tarihi Bizans sarnıcı ve zindanları, şato yapısı, seyir terasları, engelliler için yatay asansör, tarihi subay gazinosu, iskele idare ve kriz yönetim yapısı, karşılama yapısı, helikopter pisti, restoran ve personel yatakhanesi ile yönetim binası da yer alıyor.

Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının öncesi son hazırlıkların yapıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası, drone ile havadan da görüntülendi.

Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır
Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır
Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır
Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Demokrasi ve Özgürlükle Adası, 27 Mayıs'a hazır - Son Dakika


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