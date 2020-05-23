Demokrasi ve Özgürlükler adası açılıyor - Son Dakika

Demokrasi ve Özgürlükler adası açılış için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adanın 27 mayıs'ta açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Demokrasi ve Özgürlükler Adası 27 Mayıs'ta açılıyor. Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anıldı yıllarca. Askeri mahkemenin, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verdiği, darbelerle anılan yassıada artık demokrasi sembolü olacak.

2015 yılında yeniden düzenleme faaliyetlerinin başladığı Yassıada'nın ismi 2013 yılında demokrasi ve Özgürlükler adası olarak değiştirilmişti.

Adada bir otel, konferans salonu, cami ve sosyal etkinlik alanlarıyla, yargılamaların yapıldığı ve 27 Mayıs müzesine dönüştürülen spor salonu da bulunuyor.

(İHA)