Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda dikkat çeken anıtlar - Son Dakika

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hakkında idam kararının verildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassı Ada) yeniden düzenleme sonrası anıtlarıyla dikkat çekiyor. Adada yer alan Demokrasi Feneri ve Ulaştırılmayan Mektuplar Anıtı özgürlüğü simgeliyor.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları hakkında idam kararının verildiği Demokrasi ve Özgürlükle Adası (Yassı Ada) yeniden restore edilerek kongre merkezi ve müze haline dönüştürüldü. Önümüzdeki Perşembe günü Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak adada hazırlıklar tamamlandı.

Yeniden düzenlenerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adını alana adada yer alan anıtlar dikkat çekiyor. Adada yer alan Ulaştırılmayan Mektuplar Anıtı'nda Adnan Menderes'in yazdığı ancak cuntacı askerler tarafından gönderilmeyen mektuplar sergileniyor. Anıt, tel örgülerle adanın uç kısmında açık denize doğru uzanarak özgürlüğü temsil ediyor.

Ada'da yer alan bir diğer anıt ise Demokrasi Feneri. Demokrasi Fener'i de miller iradesi ve demokrasiyi temsil ediyor.

(Murat Delice - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)