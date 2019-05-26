"Demokrasi ve Özgürlükler Adası" tanıtım filmi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:42 Kaynak: AA
, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı. Erdoğan, adayla ilgili hazırlanan tanıtım filmini izledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YASSIADA'DA
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