DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASINDA YAPILAN HUKUKSUZ YARGILAMALARLA İLGİLİ VİDEO PAYLAŞILDI - Son Dakika

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASINDA YAPILAN HUKUKSUZ YARGILAMALARLA İLGİLİ VİDEO PAYLAŞILDI
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Demokrasi ve Özgürlükler Adasında darbeciler tarafından yapılan hukuksuz yargılamalarla ilgili hazırlanan video Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Demokrasi ve Özgürlükler Adasında darbeciler tarafından yapılan hukuksuz yargılamalarla ilgili hazırlanan video Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı. Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada bugün, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Tören öncesi Cumhurbaşkanlığı tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adasında, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası adada yapılan yargılamalarla ilgili bir video paylaşıldı. O videoda 1960 darbesi sonrası yapılan hukuksuz yargılamalarla, yaşananlar anlatıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 04:56 Kaynak: DHA
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