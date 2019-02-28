Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 28 Şubat
postmodern darbesinin 22. yılı dolayısıyla millet iradesine kast edenleri bir kez daha telin ettiğini belirterek, "Türkiye
sevdalıları olarak bize öğretildiği gibi 'En iyi ihtilal yönetimi en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür' inancıyla, demokrasimize ve demokrasimizin kurumlarına sadakatle bağlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Geylan, 28 Şubat postmodern darbesinin 22. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Geylan "28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde millet iradesine kast edenleri bir kez daha telin ediyorum. Türkiye sevdalıları olarak bize öğretildiği gibi 'En iyi ihtilal yönetimi en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür' inancıyla, demokrasimize ve demokrasimizin kurumlarına sadakatle bağlıyız." ifadelerini kullandı.
Geylan, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti
devleti, demokratik birikimi ve milli iradenin hakimiyetiyle hak ettiği daha kutlu bir geleceğe doğru yürümektedir, yürümelidir. Bu ülkü, milletperver ve vatanperver her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ahlaki standardı olmalıdır. Türk milleti, son olarak 15 Temmuz ihanet kalkışmasında olduğu gibi bundan sonra da devletimizin dirliğine ve milli bekamıza yönelik her saldırıya karşı birlik ruhu ve tam bir adanmışlıkla göğsünü siper edecektir. Devletimizin kurucusu büyük Atatürk
'ün dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Yaşasın demokrasi, yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti."