Demokrasiye Aykırı Mı' Diyen Hollanda'dan Anti-demokratik İnceleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda olduklarını açıklamasının ardından, Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından geçen yıl "Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı" adı altında Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veren...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupalı Türklerin kendi dil ve dinlerini korumak zorunda olduklarını açıklamasının ardından, Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB) tarafından geçen yıl "Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı" adı altında Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veren Türk Hafta Sonu Okulları açıldı. Yurt dışındaki genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı, vatan bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında Belçika'nın da aralarında olduğu 15 ülkede açılan hafta sonu okulları, Hollanda Kabinesi tarafından inceleme altına alındı.



'MÜDAHALE EDİLECEK'



Okulların 'çok sıkı bir şekilde' takip edileceğini söyleyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Öğrencilere kurabiye pişirmeyi öğretmeyecekleri kesin. Bu okullar Türk kökenli göçmenlerin, Hollanda toplumuna uyumuna katkı sağlamayacak. Öğrencilerin aynı zamanda Hollanda vatandaşı olduğuna unutmamak lazım" ifadelerini kullandı. Rutte, Türklerin Hollanda toplumuna uyumunu önemsediklerini söyleyerek, "Hollanda hükümeti, olarak okullarda anti-demokratik görüşlerin teşvik edilmesi halinde buna müdahale edilecek. Bu nedenle inceleme başlattık" dedi.



'ARAŞTIRMA BAĞIMSIZ YAPILACAK'



Hollanda hükümetinin, dil ve kültür eğitimine yönelik uygulamayı yasaklama hakkı olmadığını söyleyen Rutte, "Bu tür dersler uyumu zorlaştırıyorsa veya demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne aykırıysa, istenmeyen bir durum olur. Hükümet olarak, Türkiye gibi ülkelerin bu tür eğitimler için neden finans sağladığını bilmek istiyoruz. Ayrıca, kaç öğrencinin ders aldığı ve bu dersler için müfredatın ne olduğu incelenecektir. Araştırma bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacak" açıklamasında bulundu.



'ENDİŞE DUYUYORUM'



Hollanda Sosyal İşler Bakanı Koolmeens, Türk hafta sonu okullarından endişe duyduğunu söyleyerek, Türk hafta sonu okulları Hollanda'ya sırtını dönmüştür. Türk-Hollanda topluluğunun bir kısmının ağırlıklı olarak Türkiye'ye odaklandığını ve Hollanda'ya daha az odaklandığını biliyoruz. Bu elbette entegrasyon için iyi değil ve bu konuda endişelerim var" dedi. Öte yandan, aşırı sağ eğilimli PVV (Özgürlük) Partisi de Türk hafta sonu okullarına yasak konulması çağrısında bulunmuştu.

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