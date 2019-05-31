"Demokrasiye gölge düşüren bir durumla karşılaştık"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03
, "İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. " dedi.
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