Son Dakika Haberleri: "Demokrasiye gölge düşüren bir durumla karşılaştık"
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"Demokrasiye gölge düşüren bir durumla karşılaştık"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. " dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03 
İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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