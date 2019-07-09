Son Dakika Haberleri: Demokrat aday adayı ABD'de başkanlık yarışından çekildi
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Demokrat aday adayı ABD'de başkanlık yarışından çekildi

6 dakika önce

NEW ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan California Vekili Eric Swalwell, yarıştan çekildiğini açıkladı.

Demokrat aday adayı ABD'de başkanlık yarışından çekildi, System.String[]
NEW ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan California Vekili Eric Swalwell, yarıştan çekildiğini açıkladı.
Swalwell, California'daki kampanya ofisinde yaptığı açıklamada, adaylığının ilgi çekmediğini belirterek, başkanlık yarışından çekildiğini söyledi.
Kampanya sürecinde birçok yaşam öyküsünün kendisine dokunduğunu ve yeni perspektifler kazandırdığını dile getiren Swalwell, bundan sonra çalışmalarını ABD Temsilciler Meclisine yeniden girebilmek ve diğer Demokratlara destek olmak için sürdüreceğini kaydetti.
Demokratlarda Biden önde
ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Swalwell haricinde 23 aday adayı yarışıyor.
Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken Vermont Senatörü Bernie Sanders, onu yakından takip ediyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:03 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, California, Güncel
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