Demokrat aday Biden, şu ana kadar çıkan seçim sonuçlarından memnun olduğunu söyledi - Son Dakika

NEW ABD'de 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, seçim sonuçlarının zaman alacağını belirterek, "Şu an geldiğimiz noktada kendimizi gerçekten iyi hissediyoruz." dedi.

Ülke genelinde oy sayımı sürerken Biden, bulunduğu Delaware eyaleti Wilmington'da kameraların karşısına geçerek seçmenlerine kısa bir konuşma yaptı.

"Bu gece, bu seçimi kazanmak için doğru yolda olduğumuzu söylemeye geldim." diyen Biden, "Hiç görülmemiş bir şekilde yapılan erken oylama nedeniyle sonucun zaman alacağını biliyorduk. Sayımlar bitene kadar sabırlı olmalıyız." çağrısında bulundu.

Biden, Arizona ve Minnesota'yı kazanma konusunda kendilerine güvendiklerini belirterek, Georgia, Wisconsin ve Michigan eyaletleri üzerinde de iyi hissettiklerini ve Pennsylvania'yı da kazanacaklarını savundu.

Seçim sonuçları konusunda iyimser olduğunu belirten Biden, "Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump'ın işi değil, buna Amerikan halkı karar verecek. İnancınızı koruyun." ifadelerini kullandı.