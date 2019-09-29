Demokrat çoğunluk lideri Pelosi: Trump için azil sürecinin başlatılmasına halk destek veriyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına halkın destek verdiğini açıkladı.

Pelosi, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda hava tersine döndü. Kimbilir, yine değişebilir ama şu anda şikayeti ve baş soruşturmacının raporunun ardından Amerikan halkı da farklı düşünmeye başladı" dedi.

Bugüne kadar azil soruşturması başlatılmasına mesafeli yaklaşan Pelosi, geçen hafta içerisinde Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde Demokratların başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma açmasını istediği yönünde yapıılan şikayet ardından tutum değiştirdi.

Pelosi, geçen hafta içerisinde azil sürecini resmen başlattıklarını açıkladı.

Pelosi, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarının ortaya çıkmasının ardından azil soruşturmasının başlatılması konusundaki fikirlerinin de değiştiğini aktardı.

Demokrat çoğunluk lideri, "ABD Başkanı'nın vergi mükelleflerinin finanse ettiği askeri yardımları, bir başka ülkenin liderinden ricasını yerine getirmesini sağlamak adına elinde bir koz olarak tuttuğu çok ama çok net görülüyor" dedi.

Trump'ın Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden'ın oğlu hakkında soruşturma açılmasını istediği yönündeki iddiaların ardından Demokratlar ABD Başkanı hakkında azil sürecini başlatmıştı.

Beyaz Saray, görüşmenin görüşmeye katılan yetkililerin aldığı notlar uyarınca hazırlanan deşifresinin kamuoyuyla paylaştı ve daha sonra Kongre'de görüşmeyle ilgili şikayette bulunan yetkilinin şikayet dilekçesini açıkladı.

Trump, hakkındaki iddiaları reddediyor ve Demokratların azil süreciyle kendisini "taciz ettiğini" söylüyor.