Son Dakika Haberleri: Demokrat Olmak Saygı Göstermeyi Gerektirir"

Demokrat Olmak Saygı Göstermeyi Gerektirir"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin, "Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir." dedi.

Demokrat Olmak Saygı Göstermeyi Gerektirir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin, "Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir." dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in de açıkladığı gibi resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını söyledi.

"Demokrat olmak bu sonuca saygı göstermeyi gerektirir. İktidarın gücünü kullanarak, sandıkta kaybedilen seçimi, masada kazanmaya çalışmak beyhude bir çabadır." ifadesini kullanan Erkek, 2014'te yapılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminden örnek verdi.

2014 seçiminde CHP ile AK Parti arasında 30 bin fark, 124 bin de geçersiz oy olduğunu belirten Erkek, Mansur Yavaş'ın geçersiz oyların sayılması için tüm ilçe seçim kurullarına itiraz ettiğini ancak talebin reddedildiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:20 Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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