Demokrat Parti Adayı Yılmaz, Gazetecilerle Buluştu
30 dakika önce
Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayfer Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi.
Demokrat Parti Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayfer Yılmaz
, gazetecilerle bir araya geldi.
Yılmaz, beraberindeki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
ile Adnan Menderes
Bulvarı'ndaki bir kafede gazetecilerle bir araya gelerek, projelerini anlattı.
Daha önce detaylı bir şekilde anlattığı projelerinin Mersinliler tarafından takdir ve heyecanla karşılandığını belirten Yılmaz, hazırladıkları projelerle gelecek nesilleri hak ettikleri yerlere ulaştıracaklarını söyledi.
Yılmaz, zor durumdaki ailelere ve eğitim desteği duyan öğrencilere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tarım, turizm ve ulaşım alanındaki projelerini aktardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 Kaynak: AA
Sıfır Gümrükle Patates İthalatına Üreticilerden Tepki: Kararnameyi Görünce Şok Olduk
Mersin'de Yakalanan Dev Köpek Balığını Görenler Telefona Sarıldı
Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Mersin Beyaz Köpek Balığına Yoğun İlgi