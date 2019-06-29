Demokrat Parti Batman teşkilatı 3. Olağan Kongresi gerçekleşti
46 dakika önce
Demokrat Parti Batman İl Teşkilatı 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Demokrat Parti Batman
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
İl Teşkilatı 3. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.
Kongreye Demokrat Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ökkeş Erdal Cömert, Demokrat Parti Gercüş
ve Beşiri
ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Demokrat Parti İl Başkanlığı'nda yapılan 3. Olağan Kongre'ye tek liste ile gidildi. 37 delegenin 27'sinin oyunu alan ve tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Ahmet Güneş
yeniden güven tazeledi.
Ahmet Güneş'in yönetim kurulu listesi, Beyhan Özgener
, Murat Şahin
, Mehmet Nuri
Dumanç, Sevinç Sarıahmetoğlu
, Abdullah Durmaz, Ömer Kaya
, Fırat
Kılıç ve Mehmet Sarıöner'den oluştu. - BATMAN
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